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Пять сценариев победы: как Украина собирается возвращать Донбасс

Анастасия Кучкина

журналист

27 февраля 2021, 11:18

Несмотря на санкции и поддержку Киевом США, Украине по-прежнему грозит опасность начала полномасштабной войны со стороны северного соседа.

Донбасс
На Донбассе может начаться новое обострение / УНИАН

Украина до 2025 года планирует восстановить контроль над границей с Россией.

На это указывают внесенные накануне изменения в стратегию интегрированного управления границами и ряд закрытых решений, принятых в течение нескольких недель на заседаниях СНБО.

Однако восстановление контроля над границей, как и разразившаяся активная зачистка информпространства от пророссийских сайтов и медиаресурсов, как утверждают эксперты, рискует повлечь за собой очередное обострение на фронте.

Пять сценариев

В среду, 24 февраля, Кабинет министров принял распоряжение, касающееся мероприятий по восстановлению контроля над украинско-российской границей на Донбассе в ближайшие годы.

В сравнительной таблице к документу указано, что Киев на пути к интеграции в НАТО и Евросоюз ставит перед собой задачу обеспечения готовности к охране внешних границ ЕС в границах Украины после того, как украинское государство войдет в состав этих объединений.

Поэтому в подпункт распоряжения "Охрана границы вне пунктов пропуска" вносится изменение, предполагающее обеспечение охраны украинско-российского участка границы после того, как над Донецком и Луганском будет восстановлен контроль. Среди мер - модернизация системы охраны границы вне КПП, развитие подразделений быстрого реагирования, совершенствование системы наблюдения, в том числе с использованием беспилотников.

Война на Донбассе
Война на Донбассе в ближайшее время может разгореться с новой силой / УНИАН

Подобные изменения – далеко не первый шаг. Неделей ранее Совет нацбезопасности принял закрытое решение по применению сценариев реинтеграции Донбасса.

"Решение по этому вопросу является закрытым и тайным. Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались 5 сценариев, которые могут применяться на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас все эти 5 сценариев будут подниматься – и соответствующим структурам и должностным лицам президент дал указание пересмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции", - уклончиво объяснял журналистам глава ведомства Алексей Данилов.

Границу не вернуть без согласия России

Как объяснил Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, власти избегают детализации решений, опасаясь ответной реакции России. По его словам, пять сценариев сводятся, как минимум к трем – политическому, военному, и заморозке конфликта по принципу Приднестровья или Абхазии. Иными словами, к тем вариантам, которые обсуждались и прошлой властью, но так и не были реализованы.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в свою очередь, убежден, что наиболее вероятный сценарий возврата границы – именно политико-дипломатический.

"Этот путь должен включать в себя и силовой компонент, потому что когда дипломатия подкреплена силой, то она работает значительно лучше. Потому что пока мы видим, что переговоры в Минске зашли в тупик и стоят на паузе, поэтому и неизвестно, когда произойдет реализация тех документов, которые принимает парламент или Кабмин", - считает Мусиенко. И добавляет, что без решения вопроса непосредственно с Россией как с участницей конфликта на Донбассе, любые разговоры о возврате контроля границы – беспочвенны и преждевременны.

АТО, ООС, Донбасс
Несмотря на "режим тишины", обстрелы на Донбассе продолжаются регулярно / Reuters

В то же время, убежден эксперт, все подвижки украинских властей по ускорению на донбасском направлении могут быть связаны не сколько с назревшей 7 лет назад проблемой, а с… желанием властей Украины быть замеченными в США.

Читайте такжеУ Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на Донбассе"Здесь важен внешнеполитический фактор, который нельзя преуменьшать. Ведь изменилась администрация в США и на высшем уровне, между главами США и Украины до сих пор не произошло телефонных переговоров. Поэтому президент и его команда обеспокоены обеспечением нормальных отношений с США - вероятно, власти Украины получили сигналы от американцев в проведении сильной политики по защите от России, с чем, скорее всего, и связаны все недавние движения власти", - говорит Мусиенко.

Как рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил, еще один вариант, который мог бы решить вариант с границей – введение миротворцев ООН. Вопрос об их размещении на днях вновь озвучил постпред Украины Сергей Кислица.

"Этот вопрос обсуждается еще с 2015 года и вот к нему снова предлагают вернуться. На данный момент мы потеряли два года и теперь нужно снова возвращаться к обсуждению и начинать все с нуля, так как это по сути – единственный способ вернуть себе границу не из рук России и ее боевиков, а непосредственно из рук солдат ООН. Другого варианта у нас нет, так как мы не можем начать фронтальное наступление на "ЛДНР", потому что тогда это даст России шанс на разворачивание полномасштабной войны против Украины", - считает Чорновил.

Будет ли обострение на Донбассе

Эксперты убеждены, что попытка избавиться от информационного влияния РФ неминуемо вызовет очередное обострение на фронте.

"То обострение, которое продолжается на фронте с ноября, больше связано с глобальными политическими решениями и невыполнениями договоренностей, достигнутых на парижском саммите больше года назад, ведь у России нет других способов давления на Украину, кроме как развязать позиционную войну на линии разграничения, создавая провокации", - соглашается с коллегой Олег Жданов.

Читайте такжеДо 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизмВ связи с этим, Жданов уточняет, что украинским войскам необходимо вернуться к практике ответного огня при угрозе жизни гражданским лицам, как это было в предыдущие годы, что может частично сбалансировать активизацию российских сил:

"Без этого мы будем и дальше видеть увеличение количества обстрелов и потери среди гражданских лиц", - добавляет он.

По словам Мусиенко, на фронте военные уже давно привыкли к периодическому усилению атак от РФ. По его мнению, куда страшнее для Украины враг, находящийся в тылу, потому рано сбрасывать со счетов Медведчука и его соратников..

Впрочем, в этом помочь может один из недавно внесенных в Раду так называемых законопроектов о коллаборантах, где подразумевается уголовная ответственность за действия по публичной поддержки агрессии России на Донбассе, в чем зачастую обвиняли кума Владимира Путина. Однако, с учетом того, что подобный закон несколько раз рассматривал и прошлый созыв парламента, надежды на его принятие пока мало.

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