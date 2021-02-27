Пять сценариев победы: как Украина собирается возвращать Донбасс

На Донбассе может начаться новое обострение / УНИАН

Украина до 2025 года планирует восстановить контроль над границей с Россией.

На это указывают внесенные накануне изменения в стратегию интегрированного управления границами и ряд закрытых решений, принятых в течение нескольких недель на заседаниях СНБО.

Однако восстановление контроля над границей, как и разразившаяся активная зачистка информпространства от пророссийских сайтов и медиаресурсов, как утверждают эксперты, рискует повлечь за собой очередное обострение на фронте.

Пять сценариев

В среду, 24 февраля, Кабинет министров принял распоряжение, касающееся мероприятий по восстановлению контроля над украинско-российской границей на Донбассе в ближайшие годы.

В сравнительной таблице к документу указано, что Киев на пути к интеграции в НАТО и Евросоюз ставит перед собой задачу обеспечения готовности к охране внешних границ ЕС в границах Украины после того, как украинское государство войдет в состав этих объединений.

Поэтому в подпункт распоряжения "Охрана границы вне пунктов пропуска" вносится изменение, предполагающее обеспечение охраны украинско-российского участка границы после того, как над Донецком и Луганском будет восстановлен контроль. Среди мер - модернизация системы охраны границы вне КПП, развитие подразделений быстрого реагирования, совершенствование системы наблюдения, в том числе с использованием беспилотников.

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Подобные изменения – далеко не первый шаг. Неделей ранее Совет нацбезопасности принял закрытое решение по применению сценариев реинтеграции Донбасса.

"Решение по этому вопросу является закрытым и тайным. Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривались 5 сценариев, которые могут применяться на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас все эти 5 сценариев будут подниматься – и соответствующим структурам и должностным лицам президент дал указание пересмотреть все эти вещи и при необходимости делать новые редакции", - уклончиво объяснял журналистам глава ведомства Алексей Данилов.

Границу не вернуть без согласия России

Как объяснил Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов , власти избегают детализации решений, опасаясь ответной реакции России. По его словам, пять сценариев сводятся, как минимум к трем – политическому, военному, и заморозке конфликта по принципу Приднестровья или Абхазии. Иными словами, к тем вариантам, которые обсуждались и прошлой властью, но так и не были реализованы.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко , в свою очередь, убежден, что наиболее вероятный сценарий возврата границы – именно политико-дипломатический.

"Этот путь должен включать в себя и силовой компонент, потому что когда дипломатия подкреплена силой, то она работает значительно лучше. Потому что пока мы видим, что переговоры в Минске зашли в тупик и стоят на паузе, поэтому и неизвестно, когда произойдет реализация тех документов, которые принимает парламент или Кабмин", - считает Мусиенко. И добавляет, что без решения вопроса непосредственно с Россией как с участницей конфликта на Донбассе, любые разговоры о возврате контроля границы – беспочвенны и преждевременны.

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В то же время, убежден эксперт, все подвижки украинских властей по ускорению на донбасском направлении могут быть связаны не сколько с назревшей 7 лет назад проблемой, а с… желанием властей Украины быть замеченными в США.

Читайте такжеУ Кравчука рассказали о новой тактике России и эскалации на Донбассе"Здесь важен внешнеполитический фактор, который нельзя преуменьшать. Ведь изменилась администрация в США и на высшем уровне, между главами США и Украины до сих пор не произошло телефонных переговоров. Поэтому президент и его команда обеспокоены обеспечением нормальных отношений с США - вероятно, власти Украины получили сигналы от американцев в проведении сильной политики по защите от России, с чем, скорее всего, и связаны все недавние движения власти", - говорит Мусиенко.

Как рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил , еще один вариант, который мог бы решить вариант с границей – введение миротворцев ООН. Вопрос об их размещении на днях вновь озвучил постпред Украины Сергей Кислица.

"Этот вопрос обсуждается еще с 2015 года и вот к нему снова предлагают вернуться. На данный момент мы потеряли два года и теперь нужно снова возвращаться к обсуждению и начинать все с нуля, так как это по сути – единственный способ вернуть себе границу не из рук России и ее боевиков, а непосредственно из рук солдат ООН. Другого варианта у нас нет, так как мы не можем начать фронтальное наступление на "ЛДНР", потому что тогда это даст России шанс на разворачивание полномасштабной войны против Украины", - считает Чорновил.

Будет ли обострение на Донбассе

Эксперты убеждены, что попытка избавиться от информационного влияния РФ неминуемо вызовет очередное обострение на фронте.

"То обострение, которое продолжается на фронте с ноября, больше связано с глобальными политическими решениями и невыполнениями договоренностей, достигнутых на парижском саммите больше года назад, ведь у России нет других способов давления на Украину, кроме как развязать позиционную войну на линии разграничения, создавая провокации", - соглашается с коллегой Олег Жданов .

Читайте такжеДо 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизмВ связи с этим, Жданов уточняет, что украинским войскам необходимо вернуться к практике ответного огня при угрозе жизни гражданским лицам, как это было в предыдущие годы, что может частично сбалансировать активизацию российских сил:

"Без этого мы будем и дальше видеть увеличение количества обстрелов и потери среди гражданских лиц", - добавляет он.

По словам Мусиенко, на фронте военные уже давно привыкли к периодическому усилению атак от РФ. По его мнению, куда страшнее для Украины враг, находящийся в тылу, потому рано сбрасывать со счетов Медведчука и его соратников..

Впрочем, в этом помочь может один из недавно внесенных в Раду так называемых законопроектов о коллаборантах, где подразумевается уголовная ответственность за действия по публичной поддержки агрессии России на Донбассе, в чем зачастую обвиняли кума Владимира Путина. Однако, с учетом того, что подобный закон несколько раз рассматривал и прошлый созыв парламента, надежды на его принятие пока мало.