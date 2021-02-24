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Украина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года

24 февраля 2021, 15:22
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Киев намерен подготовить мероприятия с целью восстановления охраны украинско-российского участка границы в пределах ОРДЛО.

Кабмин
Украина восстанавливает контроль над границами на пути в НАТО и Евросоюз / УНИАН

Кабинет министров принял распоряжение, согласно которому Киев планирует принять ряд мероприятий с целью восстановления контроля над украинско-российской границей в пределах отдельных районов Донбасса в ближайшие годы. Для этого правительство внесло изменения в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Документ привели в соответствие со Стратегией по нацбезопасности, следует из пояснительной записки к документу.

"Проектом акта предлагается внесение изменений в Стратегию интегрированного управления границами, утвержденной распоряжением Кабинета Министров от 24 июля 2019 № 687, с целью приведения ее в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины относительно определения путей и инструментов ее реализации, - отмечается в пояснительной записке.

В сравнительной таблице распоряжения указано, что Киев на пути к интеграции в НАТО и Евросоюз ставит перед собой задачу обеспечения готовности к охране внешних границ ЕС в границах Украины после того, как украинское государство войдет в состав наднационального объединения.Читайте такжеРоссия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины

Кроме того, в распоряжение вносятся изменения в подпункт Охрана границы вне пунктов пропуска в разделе Стратегические цели и задачи по реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами.

В частности, в подпункт Охрана границы вне пунктов пропуска вносится изменение, предполагающее обеспечение мероприятий по подготовке к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после того, как над ними будет восстановлен контроль. Украина планирует восстановить контроль и охрану данного участка границы.

Война России и Украины на Донбассе

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