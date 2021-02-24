Украина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года

Киев намерен подготовить мероприятия с целью восстановления охраны украинско-российского участка границы в пределах ОРДЛО.
Кабинет министров принял распоряжение, согласно которому Киев планирует принять ряд мероприятий с целью восстановления контроля над украинско-российской границей в пределах отдельных районов Донбасса в ближайшие годы. Для этого правительство внесло изменения в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. Документ привели в соответствие со Стратегией по нацбезопасности, следует из пояснительной записки к документу.
"Проектом акта предлагается внесение изменений в Стратегию интегрированного управления границами, утвержденной распоряжением Кабинета Министров от 24 июля 2019 № 687, с целью приведения ее в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины относительно определения путей и инструментов ее реализации, - отмечается в пояснительной записке.
В сравнительной таблице распоряжения указано, что Киев на пути к интеграции в НАТО и Евросоюз ставит перед собой задачу обеспечения готовности к охране внешних границ ЕС в границах Украины после того, как украинское государство войдет в состав наднационального объединения.Читайте такжеРоссия в ООН разразилась резким обвинением в адрес Украины
Кроме того, в распоряжение вносятся изменения в подпункт Охрана границы вне пунктов пропуска в разделе Стратегические цели и задачи по реализации государственной политики в сфере интегрированного управления границами.
В частности, в подпункт Охрана границы вне пунктов пропуска вносится изменение, предполагающее обеспечение мероприятий по подготовке к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после того, как над ними будет восстановлен контроль. Украина планирует восстановить контроль и охрану данного участка границы.
Война России и Украины на Донбассе
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- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что американская помощь украинской армии с последующим усилением наступательного потенциала Киева может привести к эскалации конфликта на Донбассе.
- Постпред Украины в ООН Сергей Кислица 23 февраля в рамках дебатов в Генассамблее обратил внимание на тот факт, что Россия не признает себя стороной конфликта на Донбассе и продолжает работу по срыву договоренностей, направленных на урегулирование российско-украинской войны.