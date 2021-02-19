Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом

Зеленский принял решение о реорганизации военно-гражданских администраций на Донбассе / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО в пятницу, 19 февраля, подписал указы №61/2021 и №62/2021, в рамках которых в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, где не были проведены местные выборы в 2020 году, будут созданы военно-гражданские администрации (ВГА). Также данными указами запущена реорганизация уже существующих администраций на подконтрольном Киеву Донбассе.

Какие ВГА создаются на Донбассе

Донецкая область

Светлодарская городская военно-гражданская администрация Бахмутского района Донецкой области;

Торецкая городская военно-гражданская администрация Бахмутского района Донецкой области;

Волновахская городская военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;

Угледарская городская военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;

Мирненская поселковая военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;

Ольгинская поселковая военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;

Сартанская поселковая военно-гражданская администрация Мариупольского района Донецкой области;

Авдеевская городская военно-гражданская администрация Покровского района Донецкой области;

Марьинская городская военно-гражданская администрация Покровского района Донецкой области;

Очеретинская поселковая военно-гражданская администрация Покровского района Донецкой области.

Луганская область

Лисичанская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области;

Попаснянская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области;

Северодонецкая городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области;

Счастьенская городская военно-гражданская администрация Счастьенского района Луганской области;

Станично-Луганская поселковая военно-гражданская администрацию Счастьенского района Луганской области;

Нижнетепловская сельская военно-гражданская администрация Счастьенского района Луганской области;

Криворожская сельская военно-гражданская администрация Счастьенского района Луганской области.

Почему появятся новые ВГА на Донбассе

В середине декабря прошлого года Верховная Рада приняла законопроект № 1120-ІХ, предусматривающий внесение изменений в закон О военно-гражданских администрациях. Одна из главных правок – изменение условий создания военно-гражданских администраций.

Ранее президент имел право создать военно-гражданскую администрацию в тех громадах, где органы местного самоуправления не осуществляют свою деятельность.Читайте такжеКравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ

Однако согласно новым поправкам в закон, вступившим в силу с 14 января 2021 года, президент имеет право создавать военно-гражданские администрации и в том случае, если Центризбирком принял решение о невозможности проведения выборов в данных громадах. В указанных выше громадах местные выборы не проводились.

Фактически создание военно-гражданских администраций в 18 громадах Донецкой и Луганской областей означает усиление власти Киева на местном уровне.

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