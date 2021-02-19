Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом

На Донбассе создаются 18 новых военно-гражданских администраций.
Президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО в пятницу, 19 февраля, подписал указы №61/2021 и №62/2021, в рамках которых в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, где не были проведены местные выборы в 2020 году, будут созданы военно-гражданские администрации (ВГА). Также данными указами запущена реорганизация уже существующих администраций на подконтрольном Киеву Донбассе.
Какие ВГА создаются на Донбассе
Донецкая область
- Светлодарская городская военно-гражданская администрация Бахмутского района Донецкой области;
- Торецкая городская военно-гражданская администрация Бахмутского района Донецкой области;
- Волновахская городская военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;
- Угледарская городская военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;
- Мирненская поселковая военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;
- Ольгинская поселковая военно-гражданская администрация Волновахского района Донецкой области;
- Сартанская поселковая военно-гражданская администрация Мариупольского района Донецкой области;
- Авдеевская городская военно-гражданская администрация Покровского района Донецкой области;
- Марьинская городская военно-гражданская администрация Покровского района Донецкой области;
- Очеретинская поселковая военно-гражданская администрация Покровского района Донецкой области.
Луганская область
- Лисичанская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области;
- Попаснянская городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области;
- Северодонецкая городская военно-гражданская администрация Северодонецкого района Луганской области;
- Счастьенская городская военно-гражданская администрация Счастьенского района Луганской области;
- Станично-Луганская поселковая военно-гражданская администрацию Счастьенского района Луганской области;
- Нижнетепловская сельская военно-гражданская администрация Счастьенского района Луганской области;
- Криворожская сельская военно-гражданская администрация Счастьенского района Луганской области.
Почему появятся новые ВГА на Донбассе
В середине декабря прошлого года Верховная Рада приняла законопроект № 1120-ІХ, предусматривающий внесение изменений в закон О военно-гражданских администрациях. Одна из главных правок – изменение условий создания военно-гражданских администраций.
Ранее президент имел право создать военно-гражданскую администрацию в тех громадах, где органы местного самоуправления не осуществляют свою деятельность.Читайте такжеКравчук сделал громкое заявление о войне на Донбассе и назвал лучший ответ РФ
Однако согласно новым поправкам в закон, вступившим в силу с 14 января 2021 года, президент имеет право создавать военно-гражданские администрации и в том случае, если Центризбирком принял решение о невозможности проведения выборов в данных громадах. В указанных выше громадах местные выборы не проводились.
Фактически создание военно-гражданских администраций в 18 громадах Донецкой и Луганской областей означает усиление власти Киева на местном уровне.
Новости Донбасса
- В рамках заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля президент Владимир Зеленский поручил Совбезу вернуться к изучению пяти сценариев в отношении оккупированных районов Донбасса, которые были утверждены решением от 5 декабря 2019 года.
- Глава делегации Украины в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что планом Б по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта является признание всей страной факта войны России с Украиной и усиление давления на РФ со стороны мирового сообщества.
- Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заверил, что Россия не пойдет на присоединение Донбасса, так как у Москвы нет таких ресурсов. При этом реакция международного сообщества на такую инициативу станет для Кремля катастрофой.