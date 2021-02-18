Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России

Россия по-прежнему будет стремиться к поглощению Украины, сказал Сергей Кислица.
Россия не будет присоединять оккупированные районы Донбасса. Москва не готова к таким действиям, а реакция международного сообщества на развитие подобного сценария может привести к катастрофическим для российского государства последствиям. При этом РФ будет и в дальнейшем проводить политику по ослаблению соседних государств, заявил в интервью изданию Левый берег постпред Украины в ООН Сергей Кислица.
"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", - полагает дипломат.
Однако он акцентировал внимание на том, что геополитические интересы РФ по-прежнему сосредоточены на политике подавления соседних стран. Москва будет ждать момента, чтобы достичь максимального успеха в данном направлении.
"Интересам Москвы по-прежнему соответствует обескровливания, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить", - подчеркнул Сергей Кислица.Читайте такжеУ Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину
Конфликт России и Украины на Донбассе
- В оккупированном Донецке 28-29 января при участии российских политиков, журналистов и боевиков прошел форум "Русский Донбасс". В рамках мероприятия была обнародована стратегия боевиков, которая предполагает установление контроля над всеми районами Донецкой и Луганской областей и усиление экономического взаимодействия с Россией.
- Представитель Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что Москва решила запустить абхазский сценарий интеграции ОРДЛО в российское пространство.
- Российский президент Владимир Путин 14 февраля заявил, что Россия не будет "бросать Донбасс", однако фактически опроверг интеграцию отдельных районов Донбасса в состав РФ.