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Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России

18 февраля 2021, 17:14
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Россия по-прежнему будет стремиться к поглощению Украины, сказал Сергей Кислица.

Сергей Кислица
Россия ждет момента, чтобы поглотить соседние государства - Кислица / Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya

Россия не будет присоединять оккупированные районы Донбасса. Москва не готова к таким действиям, а реакция международного сообщества на развитие подобного сценария может привести к катастрофическим для российского государства последствиям. При этом РФ будет и в дальнейшем проводить политику по ослаблению соседних государств, заявил в интервью изданию Левый берег постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории. Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", - полагает дипломат.

Однако он акцентировал внимание на том, что геополитические интересы РФ по-прежнему сосредоточены на политике подавления соседних стран. Москва будет ждать момента, чтобы достичь максимального успеха в данном направлении.

"Интересам Москвы по-прежнему соответствует обескровливания, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить", - подчеркнул Сергей Кислица.Читайте такжеУ Зеленского назвали условие, при котором ускорится возврат Донбасса в Украину

Конфликт России и Украины на Донбассе

ООН новости Украины новости Донбасса Сергей Кислица
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