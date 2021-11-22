"Это делать пока рано": Данилов сообщил, кто выступает против вступления Украины в НАТО

Алексей Данилов высказался о Североатлантическом курсе Украины / УНИАН

Некоторые страны – члены Евросоюза считают, что Украине пока рано вступать в Североатлантический Альянс. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По итогам Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе он сообщил, что Канада поддержит стремления Украины получить членство в НАТО.

"Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать такое предложение. Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано. Впрочем, мы сможем убедить их и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – заявил Данилов в комментарии "Укринформу".

Тернистый путь Украины в НАТО

Ранее глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Евроатлантический курс Украины задекларирован на всех уровнях, однако на практике "российский фактор" играет свою роль.

По его словам, оглядка некоторых стран-членов НАТО на мнение России мешает вступлению Украины в Альянс. Однако ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО.

Также сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием ситуации на границе Украины и России и готов реагировать на изменения обстановки. По словам генсека НАТО, Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации.

Читайте также: