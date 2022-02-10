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В Берлине началась встреча советников нормандской четверки: все подробности

10 февраля 2022, 16:44

Для украинской стороны на встрече приоритетны вопросы безопасности и выполнения минских соглашений.

Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

В Германии в Берлине 10 февраля началась нормандская встреча на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Как известно, украинскую делегацию возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Немецкую - советник канцлера Германии Йенс Плетнер, французскую - советник президента Эммануэль Бонн.

Что будут обсуждать на встрече советников нормандской четверки

Для украинской стороны на встрече приоритетны вопросы безопасности и выполнения минских соглашений.

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В ТКГ ожидают от встречи разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу и продолжения работы нормандского формата, планирования новых встреч.

Что заявил Ермак перед встречей

"Прилетели с украинской делегацией в Берлин. Вскоре начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров нормандского формата", - написал глава Офиса президента.

По его словам, кроме самих переговоров, сегодня в Берлине первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко проведет встречи с:

  • вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком,
  • министром финансов Кристианом Линднером,
  • министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце,
  • депутатами Бундестага и представителями германского бизнеса.

Встреча советников нормандской четверки в Париже по Донбассу

Напомним, 26 января в Париже состоялись переговоры по Донбассу при участии политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Киев в дискуссии представил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. От Москвы на встрече присутствовал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как рассказал Ермак, стороны поговорили о ситуации с реализацией Минских соглашений, договорились о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий, а также выразили намерение продолжить диалог с целью поиска вариантов для запуска "Минска".

Также представители Киева, Москвы, Парижа и Берлина согласовали совместное финальное заявление по переговорам.

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