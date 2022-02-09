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Кулеба признался, чего ожидает Украина от заседания "нормандских советников"

9 февраля 2022, 19:27

После разблокирования работы ТКГ, по словам министра, приоритетом будет решение вопросов в сфере безопасности, а дальше - гуманитарные вопросы.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба озвучил цель Украины на переговорах в Берлине / УНИАН

Главная цель Украины на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата - это разблокирование работы ТКГ, заявил во время брифинга глава МИД Дмитрий Кулеба.

"План максимум – разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Вот сегодня я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне приходят сообщения – это отчеты заседания ТКГ. И я снова вижу, что все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед. Поэтому необходимо разблокировать работу ТКГ. Для этого нужна политическая воля Российской Федерации. И именно над этим завтра и будут работать", - сказал он.

После разблокирования работы ТКГ, по словам министра, приоритетом будет решение вопросов в сфере безопасности, а дальше - гуманитарные вопросы.

"Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остается все равно задачей номер один", - отметил Кулеба.

По его словам, после предыдущей встречи в нормандском формате ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась.

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"В принципе, несмотря на мощную военную группировку России вдоль нашей границы и на оккупированных территориях, на Донбассе сохраняется относительная тишина. Ситуация лучше, чем месяц назад. И это тоже тот импульс, который был дан предыдущей встречей советников Нормандского формата. Я думаю, что будет снова продолжительный тяжелый разговор, я думаю снова Россия будет настаивать на прямом диалоге, снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как разговаривать и искать решения, не пересекая свои красные линии. Именно этим будет завтра заниматься наша делегация", - сказал Кулеба.

Встреча советников "нормандской четверки" в Париже по Донбассу

26 января в Париже состоялись переговоры по Донбассу при участии политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Киев в дискуссии представил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. От Москвы на встрече присутствовал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как рассказал Ермак, стороны поговорили о ситуации с реализацией Минских соглашений, договорились о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий, а также выразили намерение продолжить диалог с целью поиска вариантов для запуска "Минска".

Также представители Киева, Москвы, Парижа и Берлина согласовали совместное финальное заявление по переговорам.

"Состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения, как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - заявил Андрей Ермак.

Делегат России Дмитрий Козак сделал заявление о том, что участники дискуссии договорились о соблюдении перемирия на Донбассе и должны провести новую встречу уже через 2 недели в Берлине. В немецкой столице должны обсуждаться проблемы реализации "Минска".

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