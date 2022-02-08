США обвинили Россию в искажении Минских соглашений

США в очередной раз выдвинули обвинение России / фото РБК-Украина

Россия искажает Минские соглашения, в том числе настаивая на так называемой "автономии" для Донбасса. В договоренностях это слово нигде не упоминается, сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Twitter .

"Россия продвигает искаженную интерпретацию минских соглашений, в том числе настаивает на "автономии" для контролируемого ею Донбасса. Нигде в минских соглашениях не упоминается слово "автономия", - подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве отметили, что Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать Минские соглашения, в том числе ежегодно принимая закон об особом статусе Донбасса. Однако Россия продолжает нарушать режим прекращения огня и отказывается участвовать в обсуждении вопросов по урегулированию спровоцированного ею конфликта. Кроме того, Москва делает вид, что не является его стороной.

Встреча советников "нормандской четверки" в Париже по Донбассу

26 января в Париже состоялись переговоры по Донбассу при участии политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Киев в дискуссии представил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. От Москвы на встрече присутствовал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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Как рассказал Ермак, стороны поговорили о ситуации с реализацией Минских соглашений, договорились о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий, а также выразили намерение продолжить диалог с целью поиска вариантов для запуска "Минска".

Также представители Киева, Москвы, Парижа и Берлина согласовали совместное финальное заявление по переговорам.

"Состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения, как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - заявил Андрей Ермак.

Делегат России Дмитрий Козак сделал заявление о том, что участники дискуссии договорились о соблюдении перемирия на Донбассе и должны провести новую встречу уже через 2 недели в Берлине. В немецкой столице должны обсуждаться проблемы реализации "Минска".

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