Удар Украины по России и инициативе "ЛДНР": Гармаш заявил об отказе Киева от "документов" ОРДЛО

Россия разочарована отказом Украины от письменных ответов на "инициативы ЛДНР" по Донбассу - Гармаш / УНИАН

Представители боевиков "ЛДНР" отправили в ОБСЕ письмо, согласно которому Украина на переговорах советников лидеров нормандского формата якобы согласилась письменно отвечать на так называемые "документы ОРДЛО" по Донбассу. Однако Киев не брал на себя подобных обязательств. Украинская сторона готова к обсуждению всех инициатив в рамках ТКГ, но не будет реагировать на них в письменной форме. В коммюнике по итогам парижской встречи советников такие договоренности также не зафиксированы. Россия ситуацией разочарована. Об этом заявил представитель Украины в переговорах в рамках минского процесса Сергей Гармаш.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что российские представители ОРДЛО направили в ОБСЕ заявление, в котором речь идет о, дескать, согласии Киева на переговорах советников нормандского формата письменно реагировать на предложения "ЛДНР". Но эта информация является ложной, и на заседании политической подгруппы в ТКГ Киев письменных ответов на "документы ОРДЛО" не предоставлял.

Читайте такжеНикакого диалога с "ЛДНР", уступок по границам и суверенитету: Украина объявила красные линии для РФ"Письмо Никаноровой и Дейнего в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи Н-4 в Париже, взяла на себя обязательство письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта и переговоров) оказалось правдой. Вот только насчет обязательств Киева, московские марионетки выдали в нем желаемое за действительное. Сегодня состоялось заседание политической рабгруппы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала", - сказал Гармаш.

Также он добавил, что Украина действительно реагирует на предложения по разрешению конфликта и готова их обсуждать. При этом у Киева нет обязательство по письменной реакции на такие инициативы, а в коммюнике по итогам встречи советников нормандской четверки в Париже подобных обязательств зафиксировано не было. Россия разочарована данной ситуацией.

"Представитель России Дмитриевский настаивал: "Ермак говорил, что Украина будет реагировать на все предложения по урегулированию". Так мы и реагируем. Мы готовы обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций – нет и не было. Читайте совместное коммюнике по итогам парижской встречи Н-4 – там об этом ни слова", - подчеркнул Сергей Гармаш.

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Встреча советников "нормандской четверки" в Париже по Донбассу

26 января в Париже состоялись переговоры по Донбассу при участии политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Киев в дискуссии представил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. От Москвы на встрече присутствовал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как рассказал Ермак, стороны поговорили о ситуации с реализацией Минских соглашений, договорились о восстановлении режима прекращения огня без предварительных условий, а также выразили намерение продолжить диалог с целью поиска вариантов для запуска "Минска".

Также представители Киева, Москвы, Парижа и Берлина согласовали совместное финальное заявление по переговорам.

"Состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения, как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - заявил Андрей Ермак.

Делегат России Дмитрий Козак сделал заявление о том, что участники дискуссии договорились о соблюдении перемирия на Донбассе и должны провести новую встречу уже через 2 недели в Берлине. В немецкой столице должны обсуждаться проблемы реализации "Минска".

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