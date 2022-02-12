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США планируют эвакуировать почти всех сотрудников посольства в Украине - AP

12 февраля 2022, 12:10
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Большая часть из почти 200 американцев в посольстве в столице будут вывезены из страны или перемещены на крайний запад Украины - ближе к польской границе.

посольство США
Западные СМИ пишут, что посольство США в Киеве все же эвакуируют / Коллаж УНИАН, Reuters

В субботу, 12 февраля, Госдепартамент США планирует объявить о том, что практически все американские сотрудники посольства США в Киеве будут вынуждены покинуть Украину на фоне высокой вероятности российского вторжения.

Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, небольшое количество чиновников может остаться в Киеве, но подавляющая часть из почти 200 американцев в посольстве в столице будет вывезена из страны или перемещена на крайний запад Украины - ближе к польской границе - чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

В Госдепартаменте не прокомментировали эту информацию.

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

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Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

Эвакуация дипломатов из Киева

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

8 февраля издание BuzzFeed сообщило, что в случае вторжения России в Украину посольство США в Киеве может переехать в один из западных регионов страны. Окончательное решение еще не принято, но переговоры якобы ведутся.

При этом в Белом доме не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины на случай российского вторжения, но рекомендуют им покинуть страну.

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