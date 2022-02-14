Вторжение РФ 16 февраля маловероятно: Данилов заявил о подготовке войск

Алексей Данилов / Скриншот YouTube

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к любому развитию событий на фоне угрозы вторжения.

"Мы полностью осознаем, что происходит на территории Украины. Не видим, что широкомасштабное нападение РФ может случиться 14-16 февраля, но наше войско готово", – сказал он.

По его словам, военные угрозы со стороны России остаются до тех пор, пока она оккупирует украинскую территорию.

Данилов подчеркнул, что с российской стороны могут быть провокации.

"Мы к этому готовы, но мы не понимаем, как в 21 веке другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид? Терроризм?", - добавил секретарь СНБО.

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