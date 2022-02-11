Санкции, тероборона и блокада морей: итоги заседания СНБО в Харькове

СНБО собралось в Харькове / Скриншот

В пятницу, 11 февраля, состоялось заседание СНБО. Оно прошло в Харькове. В рамках обсуждения были вопросы российских учений в Беларуси и на Черном море, а также поставки западного оружия.

Также известно, что участники обсуждали возможность блокады Черного и Азовского морей, но его детали на брифинге не звучали.

Еще одной важной темой обсуждения была тероборона и ее состояние на данный момент, а также планы на то, чтобы сформировать ее из 2 млн человек.

По информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, военную помощь Украине доправили уже 25 "птиц".

Также он сообщил, что по поручению президента страны Владимира Зеленского уже разработана стратегия морской безопасности и подчеркнул, что необходимости вывозить документы из Киева нет.

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Между тем, Совет принял решение о введении санкций для против телеканала "Наш", в группу которого входят "Наш 24", "Наш 365" и "Наша Прага".

Последнее заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны 24 января. Главной темой встречи стала ситуация с безопасностью, в частности, скопление российских войск у украинской границы.

Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Он заявил, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы.

"На заседании СНБО мы рассматривали ряд вопросов, связанных с мерами обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз", – сказал Данилов.

Данилов заверил, что пока поводов для паники нет. Он подчеркнул, что для отпора агрессии Украина имеет свои вооруженные силы.

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