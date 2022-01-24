Поводов для паники – нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения России

Алексей Данилов / УНИАН

Обстановка в Украине сложная еще с 2014 года, однако сегодня поводов для паники, связанной с возможным полномасштабным военным вторжением России, которая раздувается в обществе, нет. Ситуация абсолютно контролируемая, а для решения вопросов с противодействием агрессии есть украинская армия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО в понедельник, 24 января, он рассказал о том, что у украинцев не должно быть поводов для паники. По его словам, ситуация с возможным военным вторжением России в Украину раздувается, и всем нужно успокоиться.

"Очень много парамилитарной беллетристики…Нужно немного снизить накал ситуации…Ситуация какая есть, она является вполне для нас понятной. Нет никаких на сегодняшний день поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы просил, чтобы мы все были с вами в покое", - сказал Данилов.

Также он отметил, что обстановка сложная еще с 2014 года, однако сегодня ситуация под абсолютным контролем.

"Ситуация абсолютно контролируемая", - говорит Данилов.

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Кроме того, он заверил, что для решения вопросов безопасности государства в Украине есть армия.

"Наши Вооруженные силы способны дать отпор в случае необходимости. Каждая страна заботится о своей стране, когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно. Страна наша одна, мы ее отдавать никому не собираемся и победа точно будет за нами", - подчеркнул Алексей Данилов.

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