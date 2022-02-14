УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Полиция срочно перешла на усиленный режим работы

14 февраля 2022, 18:10

Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники, пояснил Клименко.

полиция
Полиция / УНИАН

С 14 февраля личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим несения службы.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, в таком режиме правоохранители будут находиться до 19 февраля.

В этот период полиция увеличит количество патрулей на улицах украинских городов, развернет дополнительные ситуативные центры, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

"Для чего: чтобы оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил Клименко.

Читайте такжеРоссия на этой неделе может совершить вторжение в Украину - Джонсон

Реклама

Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

Читайте также:

viber
полиция вторжение России
Сейчас вы просматриваете новость «Полиция срочно перешла на усиленный режим работы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 14 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду Чарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под всеЧарующий нюдовый маникюр весна 2022, который подходит всем и под все У Путина ситуация - хуже цугцвангаУ Путина ситуация - хуже цугцванга Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и БеларусиВторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси Киеву грозит свержение правительства - СтолтенбергКиеву грозит свержение правительства - Столтенберг
18:20

Войска РФ у границ Украины и запуск "Минска": в Москве разразились требованием к Западу

18:18

С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

18:14

Вторжение РФ 16 февраля маловероятно: Данилов заявил о подготовке войскВидео

18:10

Полиция срочно перешла на усиленный режим работыВидео

18:10

"Особый статус" и выборы на Донбассе: Зеленский заявил Шольцу, что Киев готовит документы

Реклама
18:03

Кадыров потребовал выполнения "Минска" для "избежания кровопролития"

18:01

Подготовка дома, "тревожный чемодан" и действия при обстреле: что делать в случае войны и ЧС

17:45

Филипп Киркоров угрожал избить Регину Тодоренко из-за Ани Лорак: "Я сейчас тебе по башке дам!"Видео

17:33

Закрытое небо над Украиной: компания SkyUp снова начала продавать билеты на свои рейсы

17:28

Православный календарь на март 2022: Великий пост и Вселенская родительская субота – важные даты

17:09

Путин назвал вступление Украины в НАТО "очень опасным"Видео

17:04

По программе "Большая стройка" кардинально переоснастили противоопухолевый центр в Хмельницком

16:50

Вопрос оружия для Украины – в работе: Шольц рассказал о помощи Киеву и объяснил ситуацию

16:48

Итоги встречи Зеленского и Шольца в Киеве: все подробностиВидео

16:38

"Она всегда со мной": Зеленский заявил, что его семья не покидала УкраинуВидео

16:34

В течение 24 часов – вернуться в Украину: Зеленский обратился к олигархам и нардепам

16:32

Пока никто не дает Украине членства ни  в ЕС, ни в НАТО: Зеленский отреагировал на слова ПристайкоВидео

16:30

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойВидео

16:19

Угроза военного вторжения РФ в Украину: Шольц заявил о готовности ФРГ к удару санкциями по Москве

16:17

155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини прикрыла соски и пах кружевными сердечками

Реклама
16:16

Эскалация на границах Украины беспрецедентная - ЗеленскийВидео

16:14

Разговор Кулебы и Блинкена: США пообещали Украине макрофинансовую помощь

16:07

Транзит газа в Европу и Северный поток-2: Зеленский потребовал от Германии гарантии безопасности

15:58

"Угрозы исключены": Резников обсудил вторжение РФ с министром обороны БеларусиВидео

15:44

5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

15:25

"Быстрый и силовой ответ": страны G7 пригрозили РФ "серьезными" экономическими санкциями

15:22

Нет никаких "ЛДНР", а оккупированные ОРДЛО – территория Украины: в Раде готовят документ по Донбассу

15:15

Россия на этой неделе может совершить вторжение в Украину - ДжонсонВидео

15:11

"Повторения Славянска мы не допустим": глава МВД обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФВидео

15:01

Цены на хлеб в Украине рекордно взлетят: названа новая стоимость буханкиВидео

14:47

Россия "ответила" на запрос Украины в рамках Венского документа - СМИВидео

14:41

Требование Украины – встреча в течение 48 часов: Киев поставил условие Москве по войскам у границВидео

14:37

Тысячей за вакцинацию теперь можно заплатить за коммуналку: как это сделать

14:34

Денис Казанский. Москва отправляет "ихтамнетов" в ДонецкВидеоблоги

14:33

Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев и проводит переговоры с президентом ЗеленскимВидео

14:33

Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой кушВидео

14:28

Посла Украины в Великобритании Пристайко могут отозвать из-за скандального заявления о НАТО - СМИВидео

14:05

Почему Украина не может отказаться от вступления в НАТОмнение

14:04

Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в домВидео

13:52

У Путина назвали возможный отказ Украины от НАТО "шагом к стабилизации обстановки"Видео

Реклама
13:49

Будет ли вторжение России: гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраляВидео

13:33

Что в 2014-м спасло Украину от полномасштабного вторжениямнение

13:32

Останній герой на 1+1: заявки на кастинг подали Мисс Вселенная, водолаз и 70-летний экстремал

13:27

Британия поддержит любое решение Украины по поводу НАТОВидео

13:27

В России намерены ускорить признание "ЛДНР": Госдума направит обращения к Путину и в МИД

13:22

Гордон записал эмоциональное видеообращение к Путину насчет российской атаки на УкраинуВидео

13:19

Байден не дал положительного ответа на приглашение Зеленского посетить Украину - СМИВидео

13:04

Снова одинока: Alyona Alyona рассталась с бойфрендом на День святого Валентина

13:00

Гороскоп на завтра, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныВидео

12:51

План эвакуации и 4500 убежищ: Киев во всю готовится к возможному вторжению РоссииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять