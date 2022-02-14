Полиция срочно перешла на усиленный режим работы

Полиция / УНИАН

С 14 февраля личный состав Национальной полиции Украины переходит на усиленный режим несения службы.

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, в таком режиме правоохранители будут находиться до 19 февраля.

В этот период полиция увеличит количество патрулей на улицах украинских городов, развернет дополнительные ситуативные центры, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

"Для чего: чтобы оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил Клименко.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

С позицией президента США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Два дипломата из ЕС высказали еще более скептическую позицию. Один из них заявил, что в Европе "отказываются такое покупать".

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