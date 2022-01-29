Патрульная полиция за прошлый год повредила 561 автомобиль: разбивали по 1,5 машины в день

Не все автомобили были разбиты по вине полицейских.
За прошлый год зафиксирован 561 случай повреждения или крушения служебных автомобилей Патрульной полиции Украины. В среднем это 1,5 машины в день. Однако не во всех случаях в повреждении авто виноваты полицейские. В таких ситуациях транспортное средство восстанавливают за счет виновников ДТП после решения суда. Некоторые автомобили могут списать, если ремонту они уже не подлежат.
Как сообщили APnews в пресс-службе Патрульной полиции, всего в течение 2021 года установлен 561 случай повреждения служебных автомобилей. В среднем это 1,5 авто в день. К окончанию года отремонтировали 393 транспортных средства. Впрочем, еще 168 машин ожидают ремонта.
Отмечается, что повреждение автомобилей – не всегда вина копов. Транспортные средства могут восстанавливать и за счет виновников аварий. Однако это происходит только после решения суда.
Кроме того, в полиции допустили, что некоторые машины могут отправить в утиль в том случае, если их уже нельзя восстановить.
"Касательно 168 транспортных средств ведутся претензионно-исковые работы, после проведения которых будет принято решение о дальнейшем восстановлении или их списании, если таковые не будут подлежать восстановлению", - подчеркнули в патрульной полиции.
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