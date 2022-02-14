"Повторения Славянска мы не допустим": глава МВД обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФ

Денис Монастырский обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФ / скриншот с видео

На фоне агрессивных действий со стороны РФ министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что в МВД не допустят никаких сепаратистских проявлений.

"Мы, в министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений, вроде тех, что были весной 2014-го года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторение Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то "гиркин" попытается захватить наши админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний", — сказал он в видеообращении.

Монастырский также призвал украинцев не поддаваться панике.

"Чем каждый из вас может сейчас помочь? Во-первых, сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия. Уважаемые граждане, Украина — сильная и единая! Все будет хорошо! Слава Украине!", сказал министр внутренних дел.

Угроза вторжения РФ

Ранее президент США Джо Байден поделился своими догадками по поводу вероятного вторжения России в Украину с другими лидерами НАТО и ЕС. США считают, что Владимир Путин решил атаковать Украину в ближайшие несколько дней. Соответствующее обращение американского президента к союзникам последовало за совещанием оперативного штаба в Белом доме, сообщает The Guardian.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля. Такую информацию обнародовало издание Spiegel со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных.

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