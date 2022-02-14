"Привести к власти пророссийское руководство": в Британии предупредили Украину об ФСБшных переворотах - The Guardian

Армия России / Минобороны РФ

Власти Великобритании убеждены, что сотрудники ФСБ РФ будут пытаться организовывать перевороты в больших украинских городах в случае, если российская армия вторгнется в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британское издание The Guardian.

Согласно оценкам аналитиков разведки, в случае, если Россия нападет, то она сперва ударит по военным целям, затем ее войска окружат Киев и, вероятно, другие крупные города. Сразу после этого агенты ФСБ попытаются привести к власти в них пророссийских шпионов.

Никаких конкретных доказательств для обоснования этого двухэтапного плана пока представлено не было, говорят журналисты. Но, тем не менее, британские власти считают его центральным сценарием вторжения. Кроме того, Россия будет стремиться избежать кровопролитных и высокорискованных городских войн после нападения.

Великобритания и США считают, что Россия уже собрала силы, способные вторгнуться в Украину, в том числе и разместив более 135 тысяч военнослужащих у российско-украинской границы.

До того, руководитель британского Министерства обороны Бен Уоллес заявил ‒ он считает нападение РФ на Украину "весьма вероятным" и до срока прервал свой отпуск с семьей.

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Угроза вторжения России в Украину

Издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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