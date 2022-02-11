Разведка США намеренно сообщала о риске вторжения РФ в Украину, чтобы сдержать Путина - CNN

Владимир Путин / Фото Reuters

Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому сценарии эскалации России против Украины. Это входило в план сдерживания России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

По информации издания, разоблачения были тщательно согласованы между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, чтобы сорвать планы России и сдержать военные действия.

Источники CNN сообщают, что есть признаки того, что эта стратегия работает. Администрация Байдена считает, что президента России Владимира Путина застали врасплох некоторыми публикациями.

"Мы надеемся, что русские удивлены тем, что союзники знают об этих вещах, и что у них есть внутренняя реакция", - сказал CNN высокопоставленный представитель разведки.

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Читайте такжеВ США пригрозили РФ визовыми санкциями в случае вторжения в Украину"Полезно заставить их сомневаться в себе. Полезно заставить их задуматься о том, могут ли они на самом деле выполнить некоторые из этих планов, сохраняя при этом секретность и неожиданность", — добавил он.

Угроза вторжения России в Украину

Издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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