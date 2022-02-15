Путин не пойдет на вторжение в Украину: аналитик назвал веские причины

Кремль сейчас слаб и некомпетентен, считает Джеймс Шерр / Фото Reuters

Риски высоки, но нельзя сказать, что атака России на Украину неизбежна. Аналитик Международного центра обороны и безопасности (Таллин, Эстония) Джеймс Шерр считает, что скорее всего президент РФ Владимир Путин не решится на полномасштабное вторжение.

По словам эксперта, война и угрозы - это элементы политики в понимании Путина. А главная его цель – это запугивание не только Украины, но и Запада.

"Риски, безусловно, очень высоки. Но говорить о том, что атака РФ на Украину неизбежна, стало бы переоценкой ситуации. Считаю, что полномасштабное вторжение не неизбежно. Сомневаюсь, что это произойдет", – сказал Шерр в эфире Espreso.TV.

"Путин хочет, чтобы де-факто, а возможно и де-юре, Украина стала частью сфер влияния Российской Федерации", – считает Шерр.

Именно при таком сценарии расширение НАТО "будет прекращено". Помимо того, своими действиями глава Кремля также пытается расколоть союзников в вопросе украинского государства, ведь тогда оно не будет иметь такой поддержки от мировых лидеров.

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Шерр считает, что лидеры стран и дипломаты "допускают много ошибок" в политике противодействия режиму Путина. Например, администрация президента США Джо Байдена "должна была бы быть более последовательной" в своей политике сдерживания российской агрессии.

"Кремль сейчас слаб и некомпетентен. Этим нужно воспользоваться. И, по моему мнению, в последние недели политика администрации Байдена стала более продуктивной и профессиональной. Она помогла укрепить позицию Украины на фоне обострения российско-украинской войны", – резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, сейчас на границе с Украиной находится до 127 тысяч военнослужащих России. Как заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, этого недостаточно для вероятного нового полномасштабного вторжения России.

Тем временем постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет нападать на Украину, если ее на это "не спровоцируют". Он добавил, что Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе.

Риск вторжения России

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Салливан предположил, что, вероятнее всего, Россия начнет с воздушных бомбардировок и ракетных атак. Он утверждает, что операция России против Украины может предусматривать захват ряда крупных городов, в том числе Киева.

С позицией США не согласился Брюссель и Лондон. Как пишет Politico, представитель Великобритании сказал, что у них "иная интерпретация" разведданных на 16 февраля и, в общем, в Европе "другая картина" происходящего.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дату возможного вторжения России на территорию Украины 16 февраля, которую ранее назвали западные СМИ. По его словам, сейчас в информпространстве слишком много упоминаний об этом, но Украина должна руководствоваться лишь реальной информацией.

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