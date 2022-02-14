"Для полномасштабного вторжения недостаточно": сколько военных РФ стянула к границе с Украиной

Войска России / Reuters

Сейчас на границе с Украиной находится до 127 тысяч военнослужащих России. Как заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, этого недостаточно для вероятного нового полномасштабного вторжения России.

Лидер Слуги народа рассказал, что, согласно информации от разведки и спецслужб, на границе находится 127 тысяч российских военнослужащих, тогда как в 2020 году их было там 220 тысяч.

"...В 2020 году было 220 тысяч солдат и техники РФ и т.д. А сейчас, когда говорят, что завтра будет вторжение, 127 тысяч. Этого недостаточно, чтобы делать какие-то широкомасштабные действия. Поэтому хочу, чтобы все успокоились, занимались нормальной жизнью. Это не значит, что нет совсем угрозы, но пока нет того уровня угрозы, который нам пытаются каким-то образом показать", - заверил Арахамия журналистам, после заседания Слуги народа.

Он также добавил, что сегодня нардепы не обсуждали с президентом Минские соглашения. Но заверил, что Украина не собирается выходить из Минских соглашений.

В то же время, по его словам, позиция Украины остается неизменной – сначала ВСУ должны установить полный контроль на границе, а затем уже делать политические компоненты.

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Возможное вторжение России в Украину

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

При этом президент США Джо Байден ранее призвал американцев уехать из Украины на фоне возможного российского вторжения. Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину. Он объяснил это тем, что "это будет мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга".

Ранее американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны, подчеркнул Резников.

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