Военное вторжение РФ в Украину и визит Шольца в Москву: в ФРГ предупредили об ударе по СП-2

Вопрос санкций Германии против СП-2 может решиться после визита Шольца в Москву / Reuters

Если Россия пойдет на сценарий военного вторжения на территорию Украины, среди антироссийских санкций могут быть ограничения против газопровода Северный поток-2. Вопрос должен проясниться после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Нужно стремиться к тому, чтобы ситуация была урегулирована дипломатическим путем. Российское государство должно заплатить высокую цену в случае военной интервенции на территорию Украины. Украинцы должны понимать, что Берлин безоговорочно поддерживает Киев. Об этом заявила лидер Партии Зеленых Рикарда Ланг.

Как сообщает РИА Новости, в ходе пресс-конференции в понедельник, 14 февраля, она рассказала о том, что вопрос готовности Германии пойти на санкции против СП-2 в случае военного вторжения России в Украину должен проясниться после того, как канцлер Шольц посетит с визитом Москву.

Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и новый газовый удар по Европе: Bloomberg узнал о планах России"Я ожидаю, что во время его визита в Россию будет ясность, которая имеется в позиции правительства в последние недели, а именно, что в случае дальнейшей эскалации с российской стороны на столе будут лежать все необходимые ответные меры, в том числе, конечно, совершено ясно, и Северный поток-2, - отметила Ланг.

По ее словам, немецкая коалиция придерживается единой точки зрения, согласно которой следует предотвратить войну в Европе и при помощи дипломатии найти выход из ситуации.

"Мы едины в коалиции, что не нужно спекулировать о будущем, а здесь и сейчас заниматься дипломатией и переговорами, чтобы предотвратить войну в Европе. Как и прежде мы с нашими партнерами и союзниками должны сделать все, чтоб дипломатическим путем прийти к решению и способствовать деэскалации", - сказала лидер партии.

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Читайте такжеПоддерживают Украину, а сами одобряют СП-2: Польша жестко разнесла Запад и пообещала оружие КиевуЛанг объяснила, что визиты канцлера ФРГ Шольца и главы МИД Бербок сигнализируют о готовности Берлина к диалогу и безоговорочной поддержке Германией украинского государства. Россия должна заплатить высокую цену в случае военной интервенции.

"Должно быть также понятно, что цена, которую должен будет заплатить (президент России Владимир) Путин, если он и далее будет наращивать напряженность, очень высока. По этому вопросу мы едины с нашими западными союзниками, едины в Европе. И я убеждена, Путин знает это", - подчеркнула Рикарда Ланг.

Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое работает над сертификацией компании-оператора газопровода Северный поток-2, в ноябре прошлого года приостановило процедуру в связи с тем, что энергетический проект Газпрома не отвечает требованиям Европы и Германии.

В частности, Берлин потребовал от компании Nord Stream 2 AG – оператора СП-2 – создания на территории Германии дочерней структуры с целью передачи ей в собственность немецкого участка магистрали.

До тех пор, пока требование не будет полностью выполнено, ФРГ не возобновит процесс сертификации трубопровода Северный поток-2.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что сертификация СП-2 приостановлена из-за несоответствия проекта Третьей газовой директиве Евросоюза. Требование предусматривает запрет одной и той же компании добывать, продавать и транспортировать газ, как происходит с Газпромом.

16 декабря прошлого года в немецком регуляторе заявили, что сертификацию Северного потока-2 не завершат в первой половине 2022 года. Таким образом, до лета магистраль работать не будет.

Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG уже создала юридическое лицо в Германии Gas for Europe GmbH. Компании передадут во владение часть трубы. Однако Берлин возобновит сертификацию СП-2 только после оформления всех документов. Далее у Еврокомиссии будет 4 месяца, чтобы принять решение по газопроводу.

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