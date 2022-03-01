Нюрнбергский процесс 21 века: в Гааге официально открыли дело из-за войны в Украине

Карим Хан принял решение о расследовании ситуации в Украине / Фото icc-cpi.int

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.

"Наряду с ситуациями в Крыму и на Донбассе, есть основания утверждать, что войсками агрессора продолжают совершаться военные преступления и преступления против человечности", - говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

Несмотря на то, что Украина не является стороной Римского Устава, наше государство признало его юрисдикцию ad hoc на основании заявлений, поданных ранее.

Первое заявление касалось событий, которые имели место в Украине в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, а второе - продолжения совершенных преступлений в период с 20 февраля 2014 года.

"Анализ двух заявлений дал Офису прокурора все основания утверждать о совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

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Высшее военно-политическое руководство России обязательно предстанет перед Международным Уголовным Судом и ответит за каждое совершенное преступление. Это будет Нюрнбергский процесс 21 века", - отметили в МИД Украины.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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