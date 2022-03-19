Война закончится возвращением Крыма и Донбасса, Путин этого не переживет – российский политолог

Война закончится возвращением Крыма и Донбасса, уверен российский политолог Андрей Зубов/ УНИАН

Окончание войны ознаменуется тем, что Украина вернет себе оккупированные части Донецкой и Луганской областей, а также Крым.

Для России это будет означать окончание путинского режима. Такое мнение высказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов в эфире 24 канала.

"Война не закончится иначе, чем возвращением этих территорий в состав Украины", – отметил он.

Режим Путина в РФ не переживет поражения и воссоединения территорий Украины. Поэтому президент страны-агрессора так этого боится и пытается сейчас бороться не только с Украиной, но и с теми людьми в России, которые имеют мнение, что отличается от его мнения.

Напомним, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 86% украинцев считают, что Украина должна сделать всё для возвращения оккупированного Донбасса и 80% – что она должна сделать всё для возвращения Крыма.

Ранее в Офисе президента заявили, что Крым и Донбасс – ключевой момент договора Украины и РФ. Оккупированный Крым и ОРДЛО являются частями Украины, однако Киев фактически их не контролирует. Позиция украинского государства не изменилась, и один из ключевых вопросов заключается в том, как управлять этими территориями. Украина сейчас ищет правильную формулу относительно алгоритма действий в такой ситуации.

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