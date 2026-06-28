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"Полякам придется привыкать": экс-глава МИД назвал причину скандалов между странами

Юрий Берендий
28 июня 2026, 02:32
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Огризко рассказал, почему Варшаве придется изменить подход к Киеву и какие устаревшие представления мешают странам налаживать новые отношения.
Бывший глава МИД назвал причину скандалов между Украиной и Польшей / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Владимир Огрызко:

  • Напряженность в отношениях с Варшавой связана с изменением роли Киева в мире
  • Поляки пока не готовы видеть в Украине равноправного партнера
  • Варшаве придётся привыкать к появлению мощного игрока на границе

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы связана с изменением роли Украины на международной арене. Польше придется адаптироваться к тому, что Украина стала самостоятельным и влиятельным партнером. Об этом сообщил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Он считает, что после начала полномасштабной войны Украина обрела гораздо большую субъектность, и это влияет на восприятие её соседями.

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"В этом есть логика и смысл. Вспомните хотя бы заявление Туска о том, что, если Варшаву не допустят к переговорам с Россией, Польша не будет брать на себя никаких обязательств. Так что зависть есть и, бесспорно, будет. Это очевидно. Но мы должны смотреть на ситуацию, прежде всего, с точки зрения украинских интересов. Ведь сейчас мы защищаем не только себя, но и Польшу. Поэтому Польша также должна учитывать интересы Украины, а не только свои собственные", — отметил он.

Отдельно дипломат затронул вопрос восприятия Украины в польской политической среде. По его словам, часть представителей соседнего государства до сих пор может смотреть на Киев через призму прошлых отношений, а не как на равноправного участника международной политики.

"Получается, поляки пока не готовы воспринимать Украину как равноправного сильного партнера — только как "младшего брата"? И в этом поляки, к сожалению, уподобляются россиянам. У меня здесь один ответ: придется привыкать", — отметил Владимир Огрызко.

По словам экс-министра, новые реалии требуют от Варшавы иного подхода к взаимодействию с Киевом. Он подчеркнул, что решения по региональной безопасности больше не могут приниматься без учета позиции Украины.

"Полякам придется привыкать к тому, что на восточной границе Польши появился очень мощный игрок. И больше нельзя будет игнорировать его интересы. Не получится действовать по принципу: "Мы здесь посовещались и решили, а вы будете выполнять". Так уже не будет", — подытожил он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Польше премьер Дональд Туск подчеркнул, что любые договоренности о прекращении огня затрагивают также интересы Варшавы. Руководство страны выдвинуло ультиматум относительно переговоров и потребовало участия в форматах обсуждений.

Президент Владимир Зеленский принял решение вернуть польскую награду и объяснил символику этого шага для двусторонних отношений. Он официально отправил награду обратно по почте, подчеркнув, что это не меняет благодарности Украины польскому народу. Это решение усилило дискуссию об уважении к исторической памяти и политических приоритетах обеих сторон.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло готовность реагировать на недружественные шаги политическими средствами. Министр Андрей Сибига предупредил о намерении перейти к политике зеркальных мер в ответ на оскорбления и унижение государственных символов. В то же время Киев подтвердил открытость к дипломатическому диалогу при условии взаимного уважения.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко — украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года — проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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