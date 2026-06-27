Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

Вероятно, попытка Москвы навязать свои взгляды вызовет резкую реакцию.

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Может ли Кремль отстранить Лукашенко / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления Тихановской:

Кремль может думать о замене Лукашенко

Новая "фигура" может спровоцировать кризис внутри Беларуси

Именно Украина определяет новую геополитику региона

В Кремле могут рассматривать вариант с отстранением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы посадить в кресло руководителя более управляемую и лояльную к Москве фигуру. Однако такой шаг неизбежно превратит страну в зону "постоянной турбулентности". Об этом заявила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская в эфире Киев24.

По ее словам, Беларусь — это прежде всего ее граждане, а не только руководитель, поэтому белорусский народ категорически не примет подставную фигуру Кремля.

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"Мы должны понимать, что Беларусь — это не один руководитель страны, это все-таки люди. И люди не согласятся ни с одной фигурой, которую "поставили" или выбрали. Также будет голосование людей, и поэтому это будет постоянная "зона турбулентности" — граждане будут не согласны с политикой, будут протестовать", — подчеркнула она.

Она также добавила, что попытка Москвы навязать свои взгляды вызовет жесткую реакцию со стороны Запада и окончательно дестабилизирует весь регион, ведь белорусы не желают становиться "марионетками" Кремля.

"Я думаю, наши европейские партнеры не согласятся с таким положением дел. Регион нестабилен — вот и все, и поэтому люди не будут служить России. Здесь тоже может быть много сценариев", — отметила Тихановская.

Лидер белорусских демократических сил подчеркнула, что дальнейшее развитие событий в Беларуси и в целом будущая геополитика Восточной Европы сейчас напрямую зависят от успехов Украины.

"Многое зависит от Украины, потому что сейчас Украина — региональный лидер, и именно она будет формировать новую геополитику в нашем регионе", — подытожила она.

Может ли Лукашенко вступить в войну против Украины

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не согласится вступить в войну против Украины на стороне страны-агрессора России, пока для него самого не наступит критический момент.

По его словам, Путин не может заставить Лукашенко, пока проблемы самопровозглашенного лидера на территории Беларуси не станут настолько серьезными, что он де-факто окажется без власти или не сможет ее удержать без российской поддержки.

"Ему гораздо выгоднее получать бонусы, которые он сейчас успешно получает. Сам Лукашенко когда-то говорил: суверенитет — это очень рентабельно", — отметил эксперт.

Беларусь — последние новости

Как сообщал Главред, 25 июня Лукашенко заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского недавно посетили Минск, где стороны обсуждали вопросы безопасности и перспективы дальнейших отношений. Он изложил украинской стороне свое видение ситуации вокруг войны и предостерег от шагов, которые, по его мнению, могут привести к расширению конфликта.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль усиливает давление на Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины. В то же время белорусский лидер пытается балансировать между требованиями Москвы и сохранением ограниченной автономии.

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины, хотя Россия была бы заинтересована в более активном использовании белорусского направления.

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О персоне: Светлана Тихановская Светлана Георгиевна Тихановская (род. 11 сентября 1982 года, г. Микашевичи, Беларусь) — белорусская оппозиционная политическая деятельница, бывшая кандидатка в президенты Беларуси на выборах 2020 года. Стала главной оппоненткой Александра Лукашенко после того, как к выборам не допустили её мужа Сергея Тихановского. После объявления результатов выборов и начала массовых протестов была вынуждена покинуть Беларусь. В настоящее время проживает за рубежом и представляет демократические силы страны на международном уровне в качестве лидера белорусской оппозиции и главы Объединённого переходного кабинета Беларуси. Выступает за демократические перемены, новые выборы и освобождение политических заключённых, а также поддерживает Украину в войне против России.

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