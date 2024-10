Скандал P.Diddy: в сети слили фото с одной из гулянок, где он горячо сцепился с Джей Ло

Коротко:

Скандал с американским рэппером P.Diddy набирает обороты.

Так, в сеть слили новые фото с одной из вечеринок, где рэппер и его тогдашняя девушка Дженнифер Лопес горячо выясняют отношения, Как пишет британский таблоид The Daily Mail, Шон "Дидди" Комбс сцепились в жаркой ссоре в ту ночь, когда его теперь обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.

Музыкальный магнат и певица, которые, как известно, встречались с 1999 по 2001 год, были сфотографированы на звездной вечеринке после церемонии вручения премии MTV VMA 2000 в Нью-Йорке, где позже их видели во время сильнейшего скандала.

Фотографии были сделаны в ныне закрытом ночном клубе Lotus 7 сентября 2000 года — в тот же вечер, согласно новому иску, Дидди совершил сексуальное насилие над молодой девушкой в ​​присутствии двух неизвестных знаменитостей.

Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.