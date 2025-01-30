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"80% случаев - провал": философ сказал, почему перемирие не гарантирует конец войны

Руслана Заклинская
30 января 2025, 21:19
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Даже если прекращение огня состоится, оно, вероятно, развалится без серьезных договоренностей, заявил Александр Мороз.
'80% случаев - провал': философ сказал, почему перемирие не гарантирует конец войны
80% попыток прекращения огня терпят крах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключевые тезисы Морозова:

  • Перемирие не означает завершение войны
  • В 80% случаев перемирие заканчивается провалом
  • Идеальный вариант - "выбить зубы", но даже "отрезать хвост" РФ уже было бы успехом

Режим прекращения огня не будет означать окончание войны. Лишь в 20% случаев перемирие приводит к следующему раунду переговоров и фактическому завершению военных действий. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Это (режим прекращения огня - Главред) очень шаткая конструкция. В 80% случаев перемирие заканчивается провалом, и только в 20% случаев оно ведет к следующему раунду переговоров, который ведет к окончанию военных действий. Во время прекращения огня стороны, как правило, оценивают свои ресурсы, ищут новые возможности", - сказал он.

Морозов отметил, что шанс на переговоры остается, но вероятность их успеха невелика. По его словам, 2025 год будет тяжелым для всех.

"Даже если перемирие состоится, вероятнее всего, оно развалится до того, как удастся достичь серьезных договоренностей. Эскалация войны продолжается, и никто от этого не выиграет. Вся эскалация все равно построена на режиме войны на истощение", - пояснил философ.

Морозов отметил, что Кремль сейчас частично находится в сильной позиции, поскольку может манипулировать ситуацией с Северной Кореей и Ираном. В то же время Путин может идти на конфликт с трамповской Америкой.

Также Морозов отметил, что Трамп сигнализирует о готовности к диалогу, однако если Путин откажется от переговоров, то США могут обратиться к Китаю, Саудовской Аравии и другим глобальным игрокам, чтобы ограничить возможности Кремля. Однако, принесет ли это успех - открытый вопрос.

"Мы хотели бы, чтобы это было успешно, и чтобы, если Путин остается, его возможности для действий были ограничены. То есть чтобы ему обрезали хвосты. Конечно, хотелось бы, чтобы Кремлю выбили зубы - это был бы лучший вариант. Но если невозможно выбить зубы, то хотя бы отрезать хвост тоже уже неплохо", - добавил политический философ.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о вариантах завершения войны в Украине:

Завершение войны в Украине - главное

Напомним, 24 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия "готова" к переговорам по завершению войны, но обвинил Украину в их невозможности из-за решения СНБО, которое запрещает диалог с ним. Диктатор намекнул, что Запад должен "заставить" Зеленского отменить этот запрет.

Глава ОП Андрей Ермак ответил, что Кремль предлагает нереальные условия, ведь Путин хочет решать судьбу Европы без Европы и говорить об Украине без Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны возможно только, если РФ понесет справедливую ответственность. Он подчеркнул, что главное для Украины - выстоять и завершить войну в рамках правильных принципов.

Как сообщал Главред, аналитики The Times выделили четыре вероятных варианта завершения войны между Россией и Украиной. Ключевую роль в развитии событий может сыграть новый президент США Дональд Трамп.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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