Трамп сделал заявление о депортации принца Гарри из США и назвал Меган "ужасной"

Иммиграционный статус Гарри является предметом судебного иска в Вашингтоне.

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Принцу Гарри возможно придется возвратиться в Британию / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, realdonaldtrump

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Трамп пожалел принца Гарри

Дал прозвище его жене Меган

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует депортировать принца Гарри из США на фоне судебной тяжбы по поводу его иммиграционного статуса.

"Я не хочу этого делать", — заявил Трамп в пятницу. "Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна", - цитирует его The Daily Mail.

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Иммиграционный статус Гарри является предметом судебного иска в Вашингтоне. Консервативный аналитический центр Heritage Foundation утверждает, что он мог скрыть употребление запрещенных наркотиков, из-за чего ему должны были отказать в выдаче визы США.

В своих мемуарах "Запасной" он подробно рассказал, как несколько раз принимал кокаин в подростковом возрасте и экспериментировал с каннабисом и грибами.

Heritage сослался на его собственные признания в своем иске против Министерства внутренней безопасности (DHS), когда оно стремилось раскрыть записи о визе Гарри. Оно предположило, что предшественник Трампа, демократ Джо Байден, предоставил Гарри привилегированный режим, когда тот переехал в Калифорнию после "Мегзита", когда он и Меган полностью отказались от королевских обязанностей.

Аналитический центр ранее пытался добиться раскрытия визовых документов Гарри через Таможенную и пограничную службу США, которая заявила, что для их раскрытия необходимо разрешение герцога Сассекского.

Данное решение Трампа - изменение взглядов. Ранее в марте прошлого года предполагалось, что он может депортировать герцога.

Государственный департамент США заявляет, что обвинительные приговоры за преступления, связанные с наркотиками, могут лишить заявителей права на получение визы.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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