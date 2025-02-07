Журналист раскрыл грубое прозвище Меган Маркл, которое ей придумали во дворце

У Меган Маркл сложились непростые отношения со всеми жителями Кенсингтонского дворца.

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Меган Маркл имела сложные отношения/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Кратко:

Персонал дал прозвище Меган Маркл

Почему ее так назвали

Меган Маркл якобы прозвали "Герцогиня Сложная".

Об этом написал британский журналист Том Куинн, которого цитирует Page Six.

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"Она могла быть сложной, потому что ей было трудно жить — она пыталась найти свой путь и разобраться в тонкостях средневековой, лабиринтной системы", — сказал анонимный сотрудник дворца.

Например, бывшая актриса, как сообщается, не могла понять, почему король Карл III "был таким формальным" со своей матерью, покойной королевой Елизаветой II.

"Она однажды сказала: "Но они же мать и сын — почему они так чопорны друг с другом?".

Несмотря на жестокое прозвище, инсайдер отметил, что ее также называли "Мистической Мег", потому что ее считали "такой современной, такой продвинутой, во многих вещах".

Источник добавил, что еще одна проблема, с которой она столкнулась, будучи активным членом королевской семьи с 2018 по 2020 год, была связана со "слугами".

"Совершенно не по своей вине Меган не всегда была хороша со своим персоналом — она просто не привыкла к этому, как Гарри", — защищались они, объясняя, что "в одну минуту она была очень дружелюбной, возможно, чересчур дружелюбной, обнимала персонал и пыталась подружиться с ними, а в следующую ее раздражало то, что они не реагировали мгновенно в любое время дня и ночи".

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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