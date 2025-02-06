Целовала, обнимала: Меган Маркл уличили в особенном отношении к Уильяму

Персонал Дворца сплетничал о том, что Меган Маркл флиртовала с принцем Уильямом.

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Меган Маркл каждый раз обнимала принца Уильяма / коллаж: Главред, фото: instagram.com/archewell_sussex_/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

Меган Маркл якобы флиртовала с Уильямом

О чем говорил персонал дворца

Меган Маркл обвинили во флирте с принцем Уильямом, когда она обнимала и целовала его каждый раз, когда они виделись. Как пишет британский таблоид The Sun, по крайней мере это обсуждалось "в грязных сплетнях среди придворных", утверждают сотрудники дворца.

Говорят, что у герцогини Сассекской был подход "обнимай всех" после того, как она присоединилась к королевской семье, что вызвало некоторую напряженность.

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Члены королевской семьи воспитываются стоическими и следуют строгому протоколу, но бывшая голливудская актриса приехала из другого мира.

Источники сообщили The Times, что принцесса Кейт, Уильям и король Чарльз вздрагивали, когда Меган приближалась, чтобы обнять их.

Говорят, это ранило герцогиню, а ее тактильная манера заставляла принца Уэльского чувствовать себя особенно неуютно.

"Меган обнимала его практически каждый раз, когда они сталкивались", — сообщает газета.

"Объятия и поцелуи в щеку подогревали сплетни среди персонала о том, что Меган флиртует с Уильямом, чего, очевидно, не было, но напряженная атмосфера, вызванная всей этой трогательностью (и вытекающими из этого сплетнями), углубила разлад между братьями.

"На самом деле, довольно неловкий, даже сдержанный характер Уильяма — наследие его отца — сбивал с толку более непосредственную Меган".

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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