"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

Вы узнаете:
- Что предложили Меган Маркл
- Что будет делать пара
Люди, работающие на герцогиню Сассекскую, поговорили с неназванным издательством, чтобы "оценить интерес" к идее книги "Жизнь после развода".
Об этом сенсационном разоблачении изданию Vanity Fair рассказал человек, знакомый с ситуацией, пишет Page Six.
Источники рассказали, что рукопись должна была касаться не развода с бывшим мужем Меган, продюсером Тревором Энгельсоном, а расставания с принцем Гарри, если таковое произойдет, и освещать события после разрыва отношений.
Друзья Меган опровергли эти утверждения.
Сообщается, что инсайдер также отметил, что встреча по поводу книги не означала, что Сассекские на самом деле направлялись в Сплитсвилл, но была призвана выяснить, будет ли издатель "теоретически заинтересован", если развод когда-либо состоится.
Согласно Vanity Fair, издатель так и не сделал предложения, и рукопись не была выпущена, поскольку не было развода, о котором можно было бы писать.
Ранее сообщалось, что у Сассекских есть контракт на четыре книги с Penguin Random House. Маркл, со своей стороны, на сегодняшний день выпустила только детскую книгу.
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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.
А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.
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Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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