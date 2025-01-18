"Жизнь после развода": в сеть слили сенсационное предложение Меган Маркл

У Сассекских есть контракт на четыре книги с Penguin Random House

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Принц Гарри и Меган Маркл проживают нелегкие времена / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

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Что предложили Меган Маркл

Что будет делать пара

Люди, работающие на герцогиню Сассекскую, поговорили с неназванным издательством, чтобы "оценить интерес" к идее книги "Жизнь после развода".

Об этом сенсационном разоблачении изданию Vanity Fair рассказал человек, знакомый с ситуацией, пишет Page Six.

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Источники рассказали, что рукопись должна была касаться не развода с бывшим мужем Меган, продюсером Тревором Энгельсоном, а расставания с принцем Гарри, если таковое произойдет, и освещать события после разрыва отношений.

Друзья Меган опровергли эти утверждения.

Сообщается, что инсайдер также отметил, что встреча по поводу книги не означала, что Сассекские на самом деле направлялись в Сплитсвилл, но была призвана выяснить, будет ли издатель "теоретически заинтересован", если развод когда-либо состоится.

Согласно Vanity Fair, издатель так и не сделал предложения, и рукопись не была выпущена, поскольку не было развода, о котором можно было бы писать.

Ранее сообщалось, что у Сассекских есть контракт на четыре книги с Penguin Random House. Маркл, со своей стороны, на сегодняшний день выпустила только детскую книгу.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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