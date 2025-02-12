РФ готовится к войне против стран Европы: в СНБО назвали цели Кремля и сроки

Россия может быть готова к агрессии против стран Европы уже через 4-6 лет, если Запад не будет принимать меры для уничтожения логистики РФ, отметил Коваленко.

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Когда Россия может напасть на Польшу и страны Балтии - прогноз СНБО / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Коваленко:

Россия уже осуществляет провокации против стран Европы

Кремль может быть готов к агрессии против Балтийских стран и Польши уже через 4-6 лет

Если Запад не усилит санкции против России и не увеличит поставки вооружения Украине, а стране-агрессору удастся стабилизировать экономику, то через 4-6 лет Москва может начать наступление на страны Балтии и Польшу. О такой угрозе заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в комментарии 24 каналу, отметив, что Россия использует европейскую бюрократическую медлительность и уже осуществляет провокации в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил, что Россия планирует увеличить армию на 150 тысяч человек и может атаковать Польшу и Литву с территории Беларуси. Если Запад не примет меры для уничтожения российской логистики в тылу, угроза дальнейшей агрессии станет еще реальнее.

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"Через 4 - 6 лет россияне вместе с КНДР и Ираном могут быть готовы к агрессии против стран Балтии и Польши", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Коваленко отметил, что Россия уже осуществляет гибридные атаки в Европе, в частности обрывы кабелей, взрывы на складах и полеты дронов над военными объектами. Цель таких действий - наблюдение за реакцией стран НАТО и анализ эффективности их структур безопасности.

По его словам, еще до полномасштабного вторжения Беларусь использовалась как платформа для провокаций. В частности, во время кризиса на польско-белорусской границе российские спецслужбы вместе с белорусами применяли мигрантов из Сирии, чтобы создать хаос и продемонстрировать неспособность ЕС контролировать ситуацию.

Коваленко также отметил, что Европа фактически проиграла информационную войну, а правительства и структуры, ответственные за противодействие дезинформации, не смогли должным образом отреагировать на вызовы.

"Единственное, можно выделить Францию. Там действительно делаются правильные вещи, в частности по проведению информационно-психологических спецопераций против России. Великобританию не включаю, потому что речь идет именно о странах ЕС", - добавил он.

Председатель ЦПД отметил, что миллиардер Илон Маск уже выступал с призывом реформировать НАТО, чтобы приспособить его к новым условиям ведения войны, в частности с использованием дронов, средств радиоэлектронной борьбы и современного вооружения, которое частично заменяет военных.

Он отметил, что в Альянсе до сих пор придерживаются традиционного подхода, где, например, танки Leopard считаются серьезной силой, хотя война в Украине доказала, что их эффективность в современных боевых условиях ограничена.

"Россия надеется на европейскую забюрократизированность и медлительность. По сравнению с Европой россияне быстрее адаптируются к условиям, и технологический прогресс у них идет быстрее, чем у стран НАТО. Поэтому они рассчитывают, что все так и останется и они совершат определенные акты агрессии", - подытожил Коваленко.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военные КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области, изменили тактику ведения боев. Об этом сообщил командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Станислав Краснов.

Глава ГУР Кирилл Буданов во время Американско-украинского бизнес-форума в Вашингтоне заявил, что Россия планирует сначала захватить Украину, а затем использовать ее ресурсы и военно-промышленный комплекс для войны против стран Запада.

Украинские силы нанесли значительные потери военным КНДР, участвующим в боях на стороне РФ. Президент Владимир Зеленский в интервью The Economist сообщил, что во время последней атаки была уничтожена целая бригада северокорейских военных.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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