Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 12 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 12 февраля / Коллаж Главред, фото: 22ОМБр, УНИАН, kremlin.ru, Donald J. Trump/Facebook

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

Под утро 12 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. В трех районах города есть разрушения - в Оболонском, Святошинском и Голосеевском. Погиб один человек, еще один - пострадал.

В пресс-службе ГСЧС рассказали о последствиях российской атаки.

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В Украине не будут формировать новые бригады в ВСУ: в ОП рассказали о других планах

Заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса заявил, что в Украине прекратили формировать новые бригады.

"Как вы уже знаете, по решению ставки было прекращено формирование новых бригад. И основные усилия сейчас будут сосредоточены на доукомплектовании тех, что уже есть, те, что уже работают на переднем крае", - рассказал Палиса в интервью телеканалу "Мы Украина".

Россия запустила по Киеву баллистику и дроны: Зеленский отреагировал на жестокий удар РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничную российскую атаку по Киеву, которая состоялась ночью 12 февраля.

"Этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. Повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура. На местах работают все наши службы - помогают людям, ликвидируют последствия этого террора. К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким", - заявил президент.

Война РФ с НАТО может начаться через пять лет: в разведке Дании назвали условия

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно через пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

Разведчики считают, что пока нет угрозы военного нападения на Данию, однако примерно через два года Россия может представлять "реальную угрозу" для одной или нескольких стран НАТО, передает DR.

6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить: украинское ПВО сломало планы РФ в небе

В ночь на 12 февраля 2025 года, начиная с 19.00 11 февраля, агрессор из России нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 6 баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed или беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Киев готов обменять территории Курщины: в ISW раскрыли, почему Кремль боится этого

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские власти пытаются сдержать так называемых "военкоров", которые сообщают об оперативной ситуации в Курской области. Кремль может скрывать информацию для того, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.

Аналитики ISW в отчете утверждают, что российские власти пытаются сдержать так называемых "военкоров", которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области. Вероятно, к таким действиям оккупанты прибегают из-за опасений давления Запада, который предлагает обменять Курскую область на временно оккупированные территории Украины.

"Украина готова к переговорам": Умеров выдал заявление о завершении войны

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Брюсселе в среду, 12 февраля, началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" впервые под председательством Великобритании.

"Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников. Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Гили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет", - заявил Умеров на своей странице в Facebook.

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

Сегодня, в ночь на 12 февраля, враг атаковал Киев. Агрессор применил дроны и ракеты, в результате атаки есть пожар, повреждены дома и автомобиль.

К сожалению, как рассказывают очевидцы, взрывная волна была настолько сильной, что у людей повылетали двери, посыпалась крыша в домах, повыбивало окна и вырваны розетки.

Отключение электроэнергии в Украине: где вводит ограничения Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за снижения температуры в большинстве регионов, поэтому в энергосистеме введены графики отключений света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Для сбалансирования энергосистемы 12 февраля вводятся ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Армия Украины смогла прорваться возле Торецка: РФ начала наступление спецназом

Американские аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска смогли продвинуться на Торецком направлении. В частности, имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецка и в центральной части Леонидовки.

По данным отчета ISW, россияне провели наземные атаки в самом Торецке, к северу от Торецка в районе Дилиевки и к западу от Торецка в районе Щербиновки.

Посланник Трампа разговаривал с Путиным в Москве более трех часов - Fox News

Посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, скорее всего, встретился с российским президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Москву для освобождения американского учителя Марка Фогеля. Кроме того, он вел переговоры с представителями Саудовской Аравии и Катара. Об этом сообщил телеведущий Fox News Шон Ханнити, передает The Washington Post.

Ремонт объектов невозможен: Forbes подтвердили, что в РФ начался настоящий хаос

Украинские беспилотники и ракетные удары по ключевым объектам российской нефтяной инфраструктуры вызвали настоящий хаос в этой стратегической отрасли. По данным Forbes, в результате атак было временно сокращено производство нефтепродуктов в РФ примерно на 10%.

Мощная ракетная атака РФ: в Киеве от удара пострадали офисы двух известных каналов

В результате российской ракетной атаки на Киев в среду, 12 февраля, пострадали каналы украинского иновещания "FreeДом" и "Дом".

В пресс-службе телеканала "Дом" сообщили, что также пострадали офисы международной редакции иновещания - UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic и диджитал-редакция.

Глава штаба Антитеррористического центра СБУ работал на российскую ФСБ. Топовую "крысу" разоблачили и задержали при личном участии главы украинской спецслужбы Василия Малюка. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Председатель СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк непосредственно докладывал верховному главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении.

Игнат раскрыл детали сильного удара баллистикой: почему на самом деле было много взрывов

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что атака РФ ночью 12 февраля была мощной, ведь сразу шесть ракет с севера и одна на Кривой Рог из Крыма.

Также известно, что в Киеве прозвучало много взрывов, хотя сбито было шесть ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Владимиру Путину нравится история о Стамбульских договоренностях. Хотя он то же самое говорил и о Минских соглашениях. Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

Выборы в Украине: Зеленский дал неожиданный ответ, будет ли баллотироваться снова

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на следующих выборах. Он отметил, что все будет зависеть от ситуации в стране.

Президента Украины в интервью для The Guardian рассказал, что пока не имеет ответа на вопрос о своем участии в следующих выборах. По его словам, все будет зависеть от развития ситуации в стране и завершения войны.

Москва готова говорить о мире: в разведке Эстонии сделали важное заявление

Москва заявляет о готовности к переговорам о прекращении огня в Украине, однако это лишь тактический ход, направленный на временную передышку. Президент РФ Владимир Путин не отказался от своих имперских амбиций, и его долгосрочные планы остаются неизменными, считает генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает Reuters.

В Украине потеплеет, но вскоре выпадет снег - погода на День святого Валентина

В четверг, 13 февраля, в Украине немного потеплеет. Днем температура повысится до 0...+4 градусов. Только в восточных областях будет -1...-3 градуса, но ночью еще ожидается -6...-12 градусов. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Спецпредставитель Трампа в Москве: что говорили об Украине и какое соглашение заключили

Визит американского миллиардера Стива Уиткоффа в Москву 11 февраля вызвал значительный резонанс, особенно на фоне санкционной политики Запада в отношении России. Бизнесмен, известный своей приближенностью к новому президенту США Дональду Трампу, неожиданно появился в российской столице, что породило много вопросов относительно цели его поездки.

Главред собрал главное, что стоит знать о визите Стива Уиткоффа в Москву.

Новая администрация президента США контактирует с российской стороной, но это вряд ли прямое общение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью The Economist высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Европа будет оккупирована": Зеленский выступил с тревожным заявлением

Если российский диктатор и военный преступник Владимир Путин решит начать наступление на Европу, он сможет ее оккупировать, поскольку европейские страны не имеют достаточно военных сил для сдерживания РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По его словам, Россия сейчас имеет около 220 боевых бригад, тогда как у Украины - 110, а в Европе - только 80.

"ВСУ не выйдут на довоенные границы": глава Пентагона США - о мирном договоре

Новый министр обороны США Пит Гегсет выступил на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе и заявил, что возвращение границ Украины 1991 года не является реалистичной целью. Об этом сообщает Европейская правда.

Он также убежден в том, что вступление Украины в НАТО не поможет мирно урегулировать войну, а Трамп хочет закончить войну дипломатическим путем.

Путин принял важное решение по войне: Зеленский раскрыл детали

Президент России Владимир Путин имеет искаженное представление о ситуации на фронте, поскольку его окружение боится доносить невыгодную информацию. Поэтому принял для себя решение, что может и в дальнейшем оказывать давление на Украину и истощать ее, затягивая войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"Есть план Б": Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за сопротивления со стороны США, Германии и Венгрии. В интервью The Economist он отметил, что в случае невозможности присоединения к Альянсу Украине придется значительно увеличить свою армию, чтобы эффективно противостоять России.

Также Зеленский высказал мнение, что Венгрия могла бы изменить свою позицию относительно членства Украины в НАТО, если бы Соединенные Штаты поддержали этот процесс.

Украина получила от США соглашение о партнерстве: первые детали

Украина получила Соглашение о партнерстве с США, которое включает экономическое сотрудничество между двумя странами. С этим соглашением в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Об этом стало известно после встречи Зеленского и Бессента, сообщает Укринформ.

Отмечается, что это первый проект соглашения от Соединенных Штатов о партнерстве между странами.

"Переговоры начнутся немедленно": первые детали разговора между Трампом и Путиным

Новоизбранный президент СШАДональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Об этом сообщает американское издание CNN со ссылкой на официальный анонимный источник.

Издание со ссылкой на анонимные источники указывает, что разговор между президентом России и новым президентом США состоялся в среду утром.

"Президент Дональд Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в среду утром", - сообщил источник CNN.

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Погода в Украине 13 февраля будет очень морозной, но сухой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в четверг немного потеплеет. Но ночью будет сильный мороз - 6-12 градусов мороза. Днем температура воздуха повысится до +4 градусов. В пятницу, 14 февраля, температура воздуха повысится до +6 градусов.

"Пришло время остановить войну": первые подробности разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Это подтвердил советник президента по коммуникации Дмитрий Литвин, сообщает Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что разговор президентов длился около часа. Другие детали пока не раскрываются.

Первая страна НАТО заявила, что будет защищать Украину в случае нового нападения РФ - СМИ

Эстония готова направить своих военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии вместе с международными партнерами. В случае возобновления российской агрессии Таллинн готов защищать Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию ERR.

Зеленский провел заседание СНБО: СМИ сообщают о санкциях против Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 февраля принял решение о введении санкций в отношении народного депутата, лидера "Европейской солидарности" и пятого президента Украины Петра Порошенко. Речь может идти о "статье государственная измена". Об этом пишет Forbes.

Причины санкций официально не озвучены, однако один из источников издания предполагает, что речь может идти об обвинении в государственной измене.

Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

В Украине может упасть цена на популярные медицинские средства. Снижение цены ожидается с 1 марта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Цена на топ 100 медицинских средств может упасть на 30%. Речь идет о наиболее важных лекарствах для украинцев, говорит Зеленский.

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