'Сложнейшая разработка': СБУ разоблачила в своих рядах топовую 'крысу' ФСБ РФ

Кратко:
- Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу
- СБУ проникла в гаджеты предателя
- Через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию
Глава штаба Антитеррористического центра СБУ работал на российскую ФСБ. Топовую "крысу" разоблачили и задержали при личном участии главы украинской спецслужбы Василия Малюка. Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал верховному главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении.видео дня
По словам главы спецслужбы, задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.
"Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", - сказал Малюк.
Также через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии - в рамках уголовного производства.
"Самоочищение СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды - он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, - но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем", - сказал Малюк.
Сообщить детали спецоперации СБУ планирует в ближайшее время.
Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, предателем, который работал на ФСБ РФ, оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.
Смотрите видео заявления Малюка о задержанном предателе:
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