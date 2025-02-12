'Сложнейшая разработка': СБУ разоблачила в своих рядах топовую 'крысу' ФСБ РФ

По словам главы спецслужбы, задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

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СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" ФСБ РФ / коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот с сайта СБУ

Кратко:

Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу

СБУ проникла в гаджеты предателя

Через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию

Глава штаба Антитеррористического центра СБУ работал на российскую ФСБ. Топовую "крысу" разоблачили и задержали при личном участии главы украинской спецслужбы Василия Малюка. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Глава СБУ лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разработкой предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал верховному главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому", - говорится в сообщении. видео дня

По словам главы спецслужбы, задокументировано 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

"Это была сложнейшая разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий. За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя - мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу", - сказал Малюк.

Также через предателя СБУ длительное время передавала врагу дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а впоследствии - в рамках уголовного производства.

"Самоочищение СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды - он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, - но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем", - сказал Малюк.

Сообщить детали спецоперации СБУ планирует в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, предателем, который работал на ФСБ РФ, оказался руководитель Штаба Антитеррористического центра при СБУ полковник Дмитрий Козюра.

Смотрите видео заявления Малюка о задержанном предателе:

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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