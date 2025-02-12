РФ хочет захватить Украину и использовать ее ВПК против Запада – Буданов

По словам Буданова, послевоенная Украина может стать главным союзником США в регионе.

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РФ хочет использовать ресурсы Украины против Запада - Буданов / коллаж: Главред, фото: t.me/ChiefUkrDIU

Что сказал Буданов:

Украина будущего - надежный партнер и союзник для США

Украина ценит поддержку от американского народа в борьбе с РФ

Россия намерена захватить Украину, а затем использовать украинские ресурсы и ВПК против стран Запада. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов во время Американо-украинского бизнес-форума, который состоялся в рамках "Украинской Недели" в Вашингтоне.

"Одна из главных причин войны России против Украины - захватить нашу страну, наши природные ресурсы и военно-промышленный комплекс, чтобы в будущем использовать их против западных стран", - сказал он. видео дня

По словам Буданова, послевоенная Украина как государство с одной из сильнейших армий на континенте, мощным ВПК и уникальным военным опытом может стать главным союзником США в регионе.

"Украина будущего - надежный партнер и союзник для США, ведь у нас одна из сильнейших армий на континенте, уникальный военный опыт, в частности в использовании новейших технологий, а также привлекательные перспективы для бизнеса в сфере военно-промышленного комплекса", - констатировал глава ГУР.

Буданов подчеркнул, что тесное сотрудничество Украины и США в сфере военной промышленности и развития сектора новейших оборонных технологий имеет широкие взаимовыгодные перспективы.

"Сейчас самое время укреплять его между нашими правительствами и бизнесом", - отметил он.

Глава украинской разведки добавил, что Украина очень ценит значительную поддержку от американского народа в борьбе с Россией.

"За более чем 10 лет российской агрессии и три года полномасштабной войны наша страна понесла много потерь, но наши героические Вооруженные Силы Украины и в целом Силы безопасности и обороны государства продолжают битву с российским агрессором, потому что мы выбрали свой путь - путь свободы, демократии, интеграции в мировые рынки", - сказал он.

ГУР – последние новости

Как сообщал Главред, ранее в СМИ появилась информация, что во время закрытой встречи между народными депутатами и представителями Сил обороны, руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы заявил об угрозе для существования Украины, если до лета не начнутся "серьезные переговоры".

Заявление, приписанное руководителю ГУР Кириллу Буданову, в котором говорилось об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров", является ложным. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

Служба безопасности Украины открыла производство в связи с разглашением государственной тайны лицами во время закрытого заседания Верховной Рады.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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