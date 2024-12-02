Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Как повысить экономию бензина зимой: эксперт рассказал, что делать

Сергей Кущ
2 декабря 2024, 09:34
54
Эти простые меры помогут водителям пережить зиму с минимальными расходами и сохранить автомобиль в отличном состоянии.
Как повысить экономию бензина зимой
Как повысить экономию бензина зимой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нужно регулярно проверять в автомобиле зимой
  • Как минимизировать износ автомобиля и сэкономить на топливе

Водители, стремящиеся сэкономить на расходах на топливо в холодные зимние месяцы, могут воспользоваться рядом рекомендаций, которые помогут повысить топливную эффективность автомобилей.

Эксперт по автомобилям Дрю Хикман, представляющий сайт сравнения техобслуживания BookMyGarage, рассказал, как поддерживать автомобиль в отличном состоянии даже в суровую погоду, пишет Главред.

видео дня

Регулярное обслуживание – залог экономии

Хикман подчеркивает, что техническое состояние автомобиля напрямую влияет на расход топлива.

"Двигатель, который находится в идеальном состоянии, сжигает топливо более эффективно. А шины с хорошим протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, что снижает сопротивление и уменьшает расход топлива", – объясняет эксперт.

Что проверять зимой?

Чтобы минимизировать износ автомобиля и сэкономить на топливе, водителям рекомендуется:

  • Регулярно проверять уровень жидкостей, глубину протектора и давление в шинах каждые две недели и перед дальними поездками.
  • Следовать рекомендациям производителя по интервалам техобслуживания, чтобы выявлять мелкие неисправности на ранних стадиях.

Почему это важно?

Холодная погода создает дополнительные нагрузки на автомобиль. Затрудняется работа двигателя, увеличивается износ шин и возрастает риск возникновения неисправностей. Регулярное обслуживание и проверка основных узлов не только продлят срок службы автомобиля, но и снизят затраты на эксплуатацию.

Вам может быть интересно:

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто бензин лайфхак интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

10:07Украина
РФ запустила по Украине больше сотни дронов: сколько удалось сбить

РФ запустила по Украине больше сотни дронов: сколько удалось сбить

09:57Украина
Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года и уже сделал важное заявление

Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года и уже сделал важное заявление

09:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Некоторые встречаются до сих пор: какие были имена у наших предков 1000 лет назад

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 декабря: Девам - покупки, Рыбам - счастье

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 декабря: Девам - покупки, Рыбам - счастье

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

Последние новости

10:24

Что будет, если вставить ветку алоэ вера в банан

10:14

Контрнаступление россиян на Курщине проваливается: Свитан назвал главную проблему врага

10:07

У ВСУ нет сил, чтобы вернуть все захваченные территории: Зеленский назвал другой путь

09:57

РФ запустила по Украине больше сотни дронов: сколько удалось сбить

09:40

Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко днуЭкономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну
09:34

Как повысить экономию бензина зимой: эксперт рассказал, что делать

09:27

Режим Башара Асада в Сирии рассыпается на частимнение

09:01

Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года и уже сделал важное заявление

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 декабря (обновляется)

Реклама
08:36

Ударит мороз -6 градусов и будет мокрый снег: прогноз погоды в Украине на неделю

08:25

Армия РФ продвинулась в Курахово и еще трех населенных пунктах – DeepState

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:35

Чем отличаются 2 изображения: непросто будет отыскать отличия за 15 секунд

07:06

Киев атаковали дроны: уничтожены около 20 вражеских БПЛА

06:43

В Тернополе дрон попал в пятиэтажку: есть погибший и тяжелораненыеФото

06:21

Фюрер гуляет: 50% бюджета РФ - на войнумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти пингвина

04:00

Выбрасывать не стоит: что делать с яичными желтками - интересный лайфхак

03:02

На фронте наступил решающий момент: генерал рассказал, есть ли основания для паники

02:30

Путин готовит удар по высшему руководству Украины: появился тревожный прогноз

Реклама
02:11

Новый "бойфренд" Анджелины Джоли публично заговорил про отношения

01:30

"Почему вы так слепы?": Риз Уизерспун опозорилась рекламой русской культуры

00:30

"Лакомые кусочки" для врага: Путин поставил цель захватить сразу два города

00:29

Дмитрий Кулеба признался, почему 13 лет назад не забрал дочь из роддома

01 декабря, воскресенье
23:32

Не представляют счастья без набитого кошелька: ТОП-3 самых меркантильных знаков зодиака

22:59

Испортили киевлянам воскресенье: столицу атакует рой вражеских дронов - где слышны взрывы

22:20

В декабре все украинцы могут получить по 1000 гривен: что нужно сделать

22:18

Звезда Вечернего Квартала женился и впервые показал возлюбленную

21:58

Чем посыпать дорожки, кроме песка и соли: лучшие способы борьбы с гололедом

21:23

"Если мы продержимся, то им хана": ВСУ могут обломать планы Путина - детали

21:22

Мобилизация 18-летних: в ВСУ сказали, пришло ли время принимать такое решение

21:13

Грузия в кровавом огнемнение

20:50

Как понять, что на СТО вас обманывают: механик рассказал о лайфхаке с "крестиком"

20:48

"Задела его эго": Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом

20:32

Возвращение ядерного оружия Украине: у Байдена сделали важное заявление

19:47

Сколько часов украинцы будут без света: графики отключений на 2 декабря

19:44

Гороскоп на декабрь 2024 для Львов: новость, хорошие деньги и травмаВидео

19:38

В 2 областях объявили штормовое предупреждение: синоптики говорят об опасности

19:30

Не только мурлыканье: как понять, что кот вас по-настоящему любит - признаки

19:30

Катастрофа РФ в Сирии и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
18:52

К каким кнопкам в авто лучше не прикасаться зимой: предостережение для водителей

18:46

Что ждет Стрельцов в декабре 2024 года: гороскоп от Анжелы ПерлВидео

18:41

"Часть территории мы оставили": генерал выдал правду о ситуации на Курщине

18:06

"До дна России еще далеко": рубль будет обесцениваться еще больше - эксперт Новак

17:55

РФ может захватить два крупных города на Донетчине: названа главная опасность

17:51

Конец войны и угроза нового нападения РФ: главное с пресс-конференции Зеленского

17:11

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря:

17:03

Появление иностранных войск в Украине вполне возможно - представитель ЕС

16:57

"Худшая мама в мире": за какой поступок женщину из США раскритиковала вся сеть

16:21

РФ выбрала новую цель на востоке после захвата Угледара – британская разведка

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять