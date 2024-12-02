Как повысить экономию бензина зимой: эксперт рассказал, что делать

Эти простые меры помогут водителям пережить зиму с минимальными расходами и сохранить автомобиль в отличном состоянии.

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Как повысить экономию бензина зимой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Что нужно регулярно проверять в автомобиле зимой

Как минимизировать износ автомобиля и сэкономить на топливе

Водители, стремящиеся сэкономить на расходах на топливо в холодные зимние месяцы, могут воспользоваться рядом рекомендаций, которые помогут повысить топливную эффективность автомобилей.

Эксперт по автомобилям Дрю Хикман, представляющий сайт сравнения техобслуживания BookMyGarage, рассказал, как поддерживать автомобиль в отличном состоянии даже в суровую погоду, пишет Главред.

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Регулярное обслуживание – залог экономии

Хикман подчеркивает, что техническое состояние автомобиля напрямую влияет на расход топлива.

"Двигатель, который находится в идеальном состоянии, сжигает топливо более эффективно. А шины с хорошим протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, что снижает сопротивление и уменьшает расход топлива", – объясняет эксперт.

Что проверять зимой?

Чтобы минимизировать износ автомобиля и сэкономить на топливе, водителям рекомендуется:

Регулярно проверять уровень жидкостей, глубину протектора и давление в шинах каждые две недели и перед дальними поездками.

Следовать рекомендациям производителя по интервалам техобслуживания, чтобы выявлять мелкие неисправности на ранних стадиях.

Почему это важно?

Холодная погода создает дополнительные нагрузки на автомобиль. Затрудняется работа двигателя, увеличивается износ шин и возрастает риск возникновения неисправностей. Регулярное обслуживание и проверка основных узлов не только продлят срок службы автомобиля, но и снизят затраты на эксплуатацию.

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