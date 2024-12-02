Как повысить экономию бензина зимой: эксперт рассказал, что делать

Вы узнаете:
- Что нужно регулярно проверять в автомобиле зимой
- Как минимизировать износ автомобиля и сэкономить на топливе
Водители, стремящиеся сэкономить на расходах на топливо в холодные зимние месяцы, могут воспользоваться рядом рекомендаций, которые помогут повысить топливную эффективность автомобилей.
Эксперт по автомобилям Дрю Хикман, представляющий сайт сравнения техобслуживания BookMyGarage, рассказал, как поддерживать автомобиль в отличном состоянии даже в суровую погоду, пишет Главред.
Регулярное обслуживание – залог экономии
Хикман подчеркивает, что техническое состояние автомобиля напрямую влияет на расход топлива.
"Двигатель, который находится в идеальном состоянии, сжигает топливо более эффективно. А шины с хорошим протектором обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, что снижает сопротивление и уменьшает расход топлива", – объясняет эксперт.
Что проверять зимой?
Чтобы минимизировать износ автомобиля и сэкономить на топливе, водителям рекомендуется:
- Регулярно проверять уровень жидкостей, глубину протектора и давление в шинах каждые две недели и перед дальними поездками.
- Следовать рекомендациям производителя по интервалам техобслуживания, чтобы выявлять мелкие неисправности на ранних стадиях.
Почему это важно?
Холодная погода создает дополнительные нагрузки на автомобиль. Затрудняется работа двигателя, увеличивается износ шин и возрастает риск возникновения неисправностей. Регулярное обслуживание и проверка основных узлов не только продлят срок службы автомобиля, но и снизят затраты на эксплуатацию.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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