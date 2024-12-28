Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

Эксперты поделились советами, с которыми автомобилисты могут сэкономить не только топливо, но и деньги.

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Как сэкономить на горючем / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как можно сэкономить на использовании горючего

Что сделать, чтобы сократить расход топлива

Автомобилисты могут значительно сэкономить топливо и деньги, используя функции современных транспортных средств. Особенно это актуально во время праздников, когда дороги становятся загруженными, а пробки увеличивают расход топлива на холостом ходу.

Главред узнал советы для экономии топлива.

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Чтобы сэкономить топливо стоит использовать GPS с данными о трафике, пишет Daily Express. Большинство современных автомобилей оснащены GPS-системами с актуальной информацией о дорожном движении и пробках в реальном времени. Они помогают планировать маршруты с минимальными препятствиями, экономя топливо.

Владельцы более старых моделей авто могут использовать спутниковую навигацию с обновлениями в реальном времени через мобильные приложения.

На холостом ходу двигатель может потреблять от 0,2 до 0,5 галлона топлива в час. Поэтому важно спланировать маршрут заранее.

Составление маршрута через GPS помогает избегать пробок. Чем меньше времени вы проводите в пробках, тем меньше топлива расходуется.

Кроме этого, навигационные системы могут показывать ближайшие заправочные станции, помогая водителям заранее планировать остановки. Это уменьшает риск для водителей остаться без топлива посреди дороги, что особенно важно во время долгих поездок.

Использование GPS с функциями обновления трафика и поиска заправок может значительно уменьшить расходы на топливо, избежать пробок и сделать ваши путешествия более комфортными и эффективными.

Также автомобилисты могут значительно уменьшить расходы на топливо, просто поддерживая оптимальное давление в шинах. Это позволяет экономить до 10% топлива и снижает расходы на эксплуатацию автомобиля.

Спущенные шины создают дополнительное сопротивление во время движения, заставляя двигатель работать интенсивнее. Это увеличивает расход топлива, даже если автомобиль не является технически неисправным.

Как проверить давление в шинах

На АЗС: большинство заправок имеют насосы для регулировки давления. Нажав соответствующую кнопку на насосе, можно установить рекомендуемый уровень давления для шин.

большинство заправок имеют насосы для регулировки давления. Нажав соответствующую кнопку на насосе, можно установить рекомендуемый уровень давления для шин. Дома: вы можете использовать портативные насосы или манометры для проверки давления.

вы можете использовать портативные насосы или манометры для проверки давления. Мониторинг через датчики: многие современные авто оснащены системами контроля давления в шинах. Если появляется индикатор низкого давления, стоит немедленно решить проблему.

Снижение давления на 6 psi увеличивает расход топлива на 3%. При сильном падении давления (на 15 psi) потребление топлива может вырасти на 3-10%, в зависимости от модели авто и условий движения.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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