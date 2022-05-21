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Войска РФ форсировали Северский Донец: ВСУ нанесли удар по врагу и разнесли понтонную переправу

21 мая 2022, 22:25

Вражеская техника была уничтожена усилиями бойцов ВСУ и других украинских силовых структур.

ВСУ уничтожили минимум одну батальонную тактическую группу ударом по врагу у Серебрянки на Донбассе/ Скриншот видео 30-й ОМБр ВСУ

Войска России пытались форсировать реку Северский Донец неподалеку от Серебрянки на Донбассе, чтобы перенаправить на другой берег личный состав и тяжелую бронетехнику. Однако ВСУ нанесли по врагу сокрушительный удар, в результате которого оккупанты потеряли значительные силы – как минимум, одну батальонную тактическую группу. Понтонное мостовое оборудование выведено из строя.

Как сообщает 30-я Отдельная механизированный бригада имени князя Константина Острожского в Facebook, российские войска осуществили попытку переброски личного состава и военной техники через реку Северский Донец недалеко от Серебрянки. Однако им это не удалось.

Читайте такжеАрмия Украины сможет пойти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца – CIT"Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу, через реку Северский Донец близ Серебрянки. Но форсирование россиянами реки Северский Донец – миссия невыполнима благодаря воинам 30 ОМБр и другим силовым структурам", - отмечается в сообщении.

Однако бойцы ВСУ и других силовых подразделений нанесли по врагу удар. Российские войска потеряли, по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу. Оборудование для пересечения реки выведено из строя. Разбито несколько единиц военной техники. Ликвидировано несколько десятков личного состава.

"В результате россияне потеряли значительные силы - по меньшей мере, одну батальонную тактическую группу, понтонное мостовое оборудование было выведено из строя во время форсирования реки, уничтожено несколько единиц техники и несколько десятков личного состава", - подчеркивается в сообщении.

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Армия Украины разбивает военную технику войск РФ

Силы обороны Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по российским войскам. Враг пытался строить понтонную переправу, чтобы попасть на другой берег с перспективой окружения войск ВСУ на Донбассе. Однако за несколько дней вражеские войска понесли серьезные потери. Было уничтожено более 70 единиц военной техники.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге, который совершили бойцы ВСУ 6-й роты 92-й бригады в Харьковской области. Военные 24 февраля, в день военного вторжения РФ, вступили в бой с российскими войсками в Старом Салтове. Украинские бойцы попали в окружение, но победили. На следующий день, 25 февраля, они отбили попытку врага наступать на Харьков. Примечательно, что у оккупантов было гораздо больше личного состава и техники, чем у украинских военных.

В Николаевской области украинские военные сбили российский военный самолет. Остались от него только обломки. Самолет оценили в 50 миллионов долларов США.

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ВСУ Северский Донец войска России война на Донбассе война России и Украины
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