От встречи министров обороны стран Запада ждем мощного оружия MLRS - Зеленский

Владимир Зеленский / Википедия, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от грядущей онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится 23 мая, решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS. Об этом он заявил 21 мая во время встречи с португальским премьер-министром Антониу Кошту.

"Такие встречи – это уже положительный результат. Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", ‒ отметил президент.

Зеленский обратился к властям стран, которые боятся предоставлять Украине тяжелое вооружение ‒ якобы из-за его возможного использования для наступления на Россию. Зеленский напомнил, что украинцы ведут войну на своей территории.

"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это "оккупированная территория России", то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – подытожил президент.

Справка. MLRS (Multiple Launch Rocket System). В число наиболее эффективных западных систем залпового огня входит установка, разработанная в США при широком участии стран НАТО. Первые серийные машины этого типа поступили на вооружение американской армии еще в 1983 году.

Пусковая установка MLRS, смонтированная на шасси боевой машины пехоты Bradley, представляет собой металлическую коробчатую ферму с двумя снаряжаемыми на заводе транспортно-пусковыми контейнерами с шестью направляющими для неуправляемых ракетных снарядов. Комплекс включает также аппаратуру управления и транспортно-заряжающую машину, с помощью которой пустые контейнеры заменяются после отстрела всех снарядов в течение пяти минут. Система управления огнем состоит из пульта управления с дисплеем, размещенного в бронированной кабине экипажа из 3 человек, навигационного прибора и вычислительного устройства для расчета исходных данных.

МРЛС / Википедия

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам. Соответствующий репортаж со стрельб он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.

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