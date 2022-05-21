УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

От встречи министров обороны стран Запада ждем мощного оружия MLRS - Зеленский

21 мая 2022, 16:41

Президент отдельно обратился к странам, боящимся предоставлять Украине тяжелое вооружение ‒ якобы из-за его использования для наступления на Россию.

Владимир Зеленский / Википедия, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от грядущей онлайн-встречи министров обороны более 40 государств мира, которая состоится 23 мая, решение о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS. Об этом он заявил 21 мая во время встречи с португальским премьер-министром Антониу Кошту.

"Такие встречи – это уже положительный результат. Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", ‒ отметил президент.

Зеленский обратился к властям стран, которые боятся предоставлять Украине тяжелое вооружение ‒ якобы из-за его возможного использования для наступления на Россию. Зеленский напомнил, что украинцы ведут войну на своей территории.

"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс – это "оккупированная территория России", то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", – подытожил президент.

Справка. MLRS (Multiple Launch Rocket System). В число наиболее эффективных западных систем залпового огня входит установка, разработанная в США при широком участии стран НАТО. Первые серийные машины этого типа поступили на вооружение американской армии еще в 1983 году.

Пусковая установка MLRS, смонтированная на шасси боевой машины пехоты Bradley, представляет собой металлическую коробчатую ферму с двумя снаряжаемыми на заводе транспортно-пусковыми контейнерами с шестью направляющими для неуправляемых ракетных снарядов. Комплекс включает также аппаратуру управления и транспортно-заряжающую машину, с помощью которой пустые контейнеры заменяются после отстрела всех снарядов в течение пяти минут. Система управления огнем состоит из пульта управления с дисплеем, размещенного в бронированной кабине экипажа из 3 человек, навигационного прибора и вычислительного устройства для расчета исходных данных.

МРЛС
МРЛС / Википедия

Читайте такжеНидерланды передают Украине новую партию мощных гаубиц Panzerhaubitze 2000

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам. Соответствующий репортаж со стрельб он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Владимир Зеленский РСЗО новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:33

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать огненным знакам зодиака – увеличение дохода или ошибки прошлого

17:16

Насиловали и убивали в Буче: журналисты установили личность российского оккупантаВидео

17:09

Помощь Украине для истребителей: Польша передала Киеву запчасти и боекомплект для МиГ-29 – СМИВидео

17:02

"Торгуют совестью": российский музыкант высказался насчет "Z-артистов"

17:00

Украина освободит захваченные РФ территории до конца лета, но есть одно условие – ЗагороднийВидео

Реклама
16:48

Удивительно вкусные мини-бутерброды с хрустящей корочкой: простой рецептВидео

16:44

Чтобы не перекосило лицо: Логунова показала новые губы

16:41

От встречи министров обороны стран Запада ждем мощного оружия MLRS - ЗеленскийВидео

16:34

Эпатажная блогерка София Стужук опозорилась неуместной шуткой над семилетним сыном

16:29

"Жесткий" ответ Москвы на санкции: Байдену и топ-чиновникам США запретили въезд в РоссиюВидео

16:28

"У нас форс-мажор": эксперт объяснил, к чему приведет дальнейшая выплата госдолга Украиной

16:23

Меладзе объявил об уходе со сцены и показал фото с новой работы

16:19

Украина обязана остановить шабаш Путинамнение

15:40

"Украина не торгует суверенитетом": Подоляк резко ответил на статью в The New York TimesВидео

15:37

РФ хочет провести новые "референдумы" на Донбассе в ближайшие месяцы: что они задумалиВидео

14:47

На Харьковщине нашли захоронение 6 оккупантов, среди них – подполковник ГерасимовФотоВидео

14:41

"В тех 80 гривнах ‒ 40 гривен спекулянтов": эксперт пояснил, как перекупщики топлива наживаютсяВидео

14:06

Ураган, который наделал беды в Германии, уже в Украине: видео лютой стихииВидео

14:06

Как Кремль уже запихнул Украину в ЕСмнение

13:56

Загородний рассказал, кто подставил Путина в войне с Украиной

Реклама
13:46

Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов помощи

13:34

Украина должна принять требования Путина: Берлускони призвал Европу надавить на Киев

13:23

"Лопатой невозможно выиграть войну": Зеленский оценил, справились ли бы страны Европы с армией РФ

13:19

Муж Камалии не покупал истребители для ВСУ: певица сделала неожиданное заявление

13:16

Резня в Буче все изменила: Россия не будет выступать гарантом безопасности Украины - Зеленский

13:00

Гороскоп на завтра, 22 мая 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – подарок судьбы, Козерогам – важный человек

12:52

Три танка и пять боевых машин: как украинские десантники испепеляют врага на фронтеВидео

12:51

Будет жесткой и кровавой: у Зеленского рассказали о финальной стадии войны в УкраинеВидео

12:45

"Вы приезжайте, море осталось": Осадчая растрогала щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя

12:44

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в бедуВидео

12:33

Хотя бы попили вместе чаю: Елена Зеленская рассказала, как изменила война их семью с президентомВидео

12:21

Новолуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

12:18

Будет зависеть от даты переговоров: Зеленский назвал цель встречи с Путиным

11:56

Эксперт объяснил, есть ли риск того, что война в Украине перерастет в Третью мировую

11:56

Под Изюмом ВСУ превратили в металлолом много техники оккупантов: яркое видеоВидео

11:40

"Возможно, видимся в последний раз": Дуда заявил, что Зеленский знал о войне и попрощался перед нейВидео

11:29

Почему Грузия и Молдова не помогут Украине одолеть Россиюмнение

11:23

В Киеве, Харькове и Херсоне прозвучали сильные взрывы - первые подробности

11:18

Зеленский рассказал, что ждет защитников "Азовстали" после выхода с завода

11:05

Зеленский рассказал, как готовилась Украина к наступлению РФ: "Мы знали, но не понимали масштаба"

Реклама
10:47

Зеленский о завершении войны: Победа Украины точно будет в бою, но концовка - в дипломатии

10:47

"Может я не политик?": Зеленский сделал неожиданное заявление о своем президентстве

10:27

Сумская ответила Кондратюку на предложение отказаться от дочки, живущей в РФ

10:20

Приметы на 21 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:17

"Какой-то клуб самоубийц": СМИ выяснили подробности разгрома оккупантов возле Северского Донца

10:01

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

10:00

"Похоронили женщину, а в ее могилу попала бомба": супруги из Луганщины рассказали о побеге из ада

09:42

Вернулся в РФ по обмену: летчик, бомбивший города в Украине, умер в страшных муках

09:19

Россия прекратила поставлять газ в ФинляндиюВидео

09:17

Почему Беларусь не ввяжется в войну с Украиноймнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять