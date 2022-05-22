"Мы жалеем их": пропагандистка Симоньян рассмешила отмазкой о провале армии РФ в Украине

Пропагандистка Симоньян рассмешила отмазкой о провале армии РФ в Украине / скриншот

В Кремле уже не знают как оправдать провал войны в Украине. На этот раз свою теорию озвучила главная пропагандистка путинского режима Маргарита Симоньян.

В своем опусе она заявила, что РФ провидит "спецоперацию", а не воюет с Украиной.

Она утверждает, что россия могла бы "разобраться с Украиной за несколько часов", если бы захотела, но, поскольку она ведет "специальную военную операцию", а не "войну", решила не делать этого.

"Мы их жалеем", - заявила Симоньян, но не упомянула о том, что армия рф во главе с бездарным руководством уже почти три месяца терпит крах на территории Украины, которую "планировали захватить за три дня".

Также она почему-то не упомянула о том, что в "спецоперации" уничтожено уже почти 30 тысяч россиян. Таких потерь у РФ не было ни в одной войне.

Генштаб ВСУ

Ранее одна из самых известных пропагандисток в России Маргарита Симоньян заявила, что президент России Владимир Путин не признает поражение в войне против Украины. Он предпочтет развязать третью мировую или ядерную войну против Запада.

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