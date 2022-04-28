"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая": Симоньян выдала планы Путина

Симоньян выдала планы Путина / скриншот, pixabay

Президент России Владимир Путин не признает поражение в войне против Украины. Он предпочтет развязать третью мировую или ядерную войну против Запада.

Такое мнение озвучила одной из самых известных пропагандисток в России Маргарита Симоньян.

На росТВ она заявила, что идея о том, что Путин нажмет на красную кнопку, "более вероятна", чем то, что он позволит России проиграть войну.

"Либо мы проиграем в Украине, либо начнется Третья мировая война. Я думаю, что третья мировая война более реалистична, зная нас, зная нашего лидера. Самый невероятный исход, что все это закончится ядерным ударом, кажется мне более вероятным, чем другой вариант развития событий", – выдала пропагандистка.

Читайте также"Низкий уровень интеллекта": Вайкуле набросилась на СимоньянБолее того, она уверена, что после этого россияне после этого попадут в рай.

"С одной стороны, это меня ужасает, но с другой стороны, это то, что есть. Мы попадем в рай, а они просто умрут... Все мы когда-нибудь умрем", – заявила Симоньян.

Напомним, ранее пропагандистка начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

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