"Я знаю, что творится в войсках России": Арестович озвучил новый прогноз о войне в Украине

Арестович озвучил новый прогноз о войне в Украине / скриншот

Взятие Рубежного, Северодонецка и Лисичанска было последним успехом российской армии на территории Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что армия российских оккупантов не в состоянии захватить Славянск и Краматорск.

"Наступление в Луганской области – это последний успех российской армии в Украине. Имеется в виду большой успех. Село какое-то могут взять. Я просто знаю, что творится в войсках России. Лисичанск, Северодонецк и Рубежное – это города средней величины. Они их брали 90 суток с большим количеством военных, потеряли большое количество людей", - отметил Арестович.

Советник главы ОП напомнил, что ВСУ из Лисичанска просто отступили.

Читайте также"Мы снова сделали их красиво": Арестович объяснил, почему ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка"В Северодонецке они (россияне - ред.) еще полтора суток воевали с пустым городом, в Лисичанске тоже самое было двое суток. Где они возьмут оперативные резервы для того, что взять еще один город? Хотят взять Славянск и Краматорск?", - сказал Арестович.

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: