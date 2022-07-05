УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войск

5 июля 2022, 18:47

Мужчины из ОРДЛО, которых оккупанты забрали на войну против Украины, только и ищут способы, чтобы удрать с фронта подальше.

российские военные
"ДНРовцы" планируют побеги из российских войск/ Reuters

Оккупанты, которых загребли из так называемой "ДНР" на войну против Украины, обдумывают способы побега из российских войск. В частности, они обсуждают с родными, что за взятку в 50-80 тысяч рублей можно пересечь границу с Россией и затаиться на территории страны-агрессора.

Очередной разговор одного из оккупантов со своей женой, в котором она советует своему "благоверному" заплатить такие деньги и поскорее убежать, перехватила украинская разведка.

Жена говорит своему мужу-окупанту, что якобы его мобилизовали в "ДНР" незаконно, ведь у него российский паспорт и российская прописка. Она говорит, что он мог бы даже не показывать представителям военкомата свой "ДНРовский" паспорт, а только документы гражданина РФ.

При этом она отмечает, что нужно быстрее бежать, пусть даже ему придется заплатить на границе крупную сумму денег.

"Нужно ехать, потому что будет же беда [неценз.], у нас здесь, в Донецке. Надо валить", – говорит жена.

На вопрос мужа, что же он дальше будет делать, жена отвечает: "Сидеть в Таганроге лапу сосать и на съемной квартире у Тани ремонт делать".

"Из какого-то села, не знаю из какого, из Урожайного или откуда, 30 человек будут отправлять куда-то на передовую в какое-то село, где нет света, связи. И каждые три дня или десять дней будут этих 30 человек менять. Только сколько потом из этих 30 останется", – делится опасениями жена с мужем-оккупантом.

Также она рассказала, что в Донецке уже протесты местных жителей, которые не хотят, чтобы их мужей забирали на фронт воевать.

"В интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипиш! Там и "скорые" вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Женщин унять не могут, Там кипиш, драки", – рассказывает жена.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские военные пытаются спастись от ВСУ. Они хотят сбежать от войны в Крым через Арабатскую стрелку.

Напомним, украинские военные ликвидировали еще одного представителя российской военной верхушки – командира танкового батальона войск РФ подполковника Егора Мелешенка.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также:

ДНР война в Украине российские военные вторжение России российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:40

Путин едва не заснул во время доклада Шойгу

19:39

Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали дату резкого похолоданияВидео

19:37

Русские испугались украинских атак и усилили охрану Крымского моста - росСМИВидео

19:37

Главная задача для России сегодня - это прекращение военных действиймнение

19:36

Выезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешениеВидео

Реклама
19:32

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

19:17

The Rolling Stones и Guns N' Roses ярко поддержали Украину на концертах в ЛондонеВидео

18:47

"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войскВидео

18:45

ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - ДжонсонВидео

18:38

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз - первые подробности

18:34

Могут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

18:28

Бориса Баума выгнали из КРАИЛ после скандала с 1XBet, но лицензии у россиян не отобрали

18:14

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожен склад врага с ГСМ, вертолеты "покрошили" оккупантовВидео

18:03

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

17:46

В Минобороны раскрыли новую тактику ВСУ против российских оккупантовВидео

17:44

В Днепре сбили 6 российских ракет: появилось видео мощной работы ПВОВидео

17:33

Переезд и большие перемены: 3 знака зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца 2022 годаВидео

17:20

На Харьковщине ВСУ под вражеским огнем корректируют украинскую артиллерию и уничтожают оккупантовВидео

17:14

Бывшая Остапчука ответила на обвинения и призвала ведущего "прекратить террор"

17:13

"Леша, Валера, Саня и Вова - вперед": автор хита о Байрактаре выложил яркую песню о войнеВидео

Реклама
16:59

Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: Залужный назвал важные деталиВидео

16:56

РФ накрыла Славянск мощным огнем: есть жертвы и раненые, в городе пожарыВидео

16:51

За Украину на фронте погиб 20-летний француз: что о нем известноВидео

16:45

"Плесень в мозгах": Лолиту раскритиковали за "голое" видео в простынке и рассуждения о болиВидео

16:40

Дочь "путинистки" Шукшиной превращается в Халка: фото поразило сеть

16:35

"Тысячи двухсотых и трехсотых": пропагандист из РФ признал, что захват Лисичанска дорого стоил русскимВидео

16:27

Чистим народными средствами: как спасти сковородку от слоя нагара и жира

16:25

200 оккупантов взлетели на воздух: детали огненного удара ВСУ по базе РФ в МелитополеВидео

16:23

"Следующие недели будут интереснее": ВСУ готовятся к контрнаступлению на ХерсонщинеВидео

16:16

ВСУ ликвидировали командира танкового батальона РФВидео

16:10

В РФ жгут военкоматы и пускают под откос поезда партизаны-анархисты - The Insider

16:01

"В Украине их никто не ждет": Зибров призвал Зеленского забрать у Повалий и Лорак паспорта и званияВидео

15:58

У Зеленского рассказали о потерях РФ в Украине: 115 тысяч убитыми и раненымиВидео

15:40

Решающая битва за Украину состоится не на Донбассе и не в Киеве - британский экспертВидео

15:40

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

15:13

Старый хлеб лучше не выбрасывать: как приготовить удобрение, чтобы розы пышно цвели

15:00

"Если не первая, то вторая цель": военный эксперт пояснил, могут ли ВСУ уничтожить Крымский мостВидео

14:59

Мощные грозы и шквалы накроют пол Украины: синоптики объявили штормовое предупреждениеВидео

14:41

Нас ждут четыре ужасных дня: астрологи назвали самые опасные даты в июле 2022Видео

14:30

Показал фото избранницы: женился Олег Сенцов.

Реклама
14:23

С праздником Ивана Купала – открытки, поздравления и картинки

14:20

Астролог указал точную дату перелома в войне с РФВидео

14:14

Как одеваться в 40 лет, чтобы выглядеть моложе: 7 простых фокусов для стильного образа

14:13

ВСУ влупили по складу боеприпасов в Донецке: Гиркин разнервничался и все подтвердилВидео

14:11

В украинской разведке назвали два варианта устранения Путина от власти

13:51

РФ остановит войну, если мир введет тотальные санкции – ЗеленскийВидео

13:27

Украина еще не готова освободить Херсон: Жданов назвал причиныВидео

13:25

Шойгу рассказал, когда РФ оставит в покое УкраинуВидео

13:21

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

13:17

Генштаб ввел новое правило для мужчин: военнообязанные не смогут свободно ездить по УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять