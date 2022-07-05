"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войск

"ДНРовцы" планируют побеги из российских войск/ Reuters

Оккупанты, которых загребли из так называемой "ДНР" на войну против Украины, обдумывают способы побега из российских войск. В частности, они обсуждают с родными, что за взятку в 50-80 тысяч рублей можно пересечь границу с Россией и затаиться на территории страны-агрессора.

Очередной разговор одного из оккупантов со своей женой, в котором она советует своему "благоверному" заплатить такие деньги и поскорее убежать, перехватила украинская разведка.

Жена говорит своему мужу-окупанту, что якобы его мобилизовали в "ДНР" незаконно, ведь у него российский паспорт и российская прописка. Она говорит, что он мог бы даже не показывать представителям военкомата свой "ДНРовский" паспорт, а только документы гражданина РФ.

При этом она отмечает, что нужно быстрее бежать, пусть даже ему придется заплатить на границе крупную сумму денег.

"Нужно ехать, потому что будет же беда [неценз.], у нас здесь, в Донецке. Надо валить", – говорит жена.

На вопрос мужа, что же он дальше будет делать, жена отвечает: "Сидеть в Таганроге лапу сосать и на съемной квартире у Тани ремонт делать".

"Из какого-то села, не знаю из какого, из Урожайного или откуда, 30 человек будут отправлять куда-то на передовую в какое-то село, где нет света, связи. И каждые три дня или десять дней будут этих 30 человек менять. Только сколько потом из этих 30 останется", – делится опасениями жена с мужем-оккупантом.

Также она рассказала, что в Донецке уже протесты местных жителей, которые не хотят, чтобы их мужей забирали на фронт воевать.

"В интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипиш! Там и "скорые" вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Женщин унять не могут, Там кипиш, драки", – рассказывает жена.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские военные пытаются спастись от ВСУ. Они хотят сбежать от войны в Крым через Арабатскую стрелку.

Напомним, украинские военные ликвидировали еще одного представителя российской военной верхушки – командира танкового батальона войск РФ подполковника Егора Мелешенка.

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