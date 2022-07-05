Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожен склад врага с ГСМ, вертолеты "покрошили" оккупантов

Украинские защитники отбили контратаку усиленного взвода противника в Херсонской области.
Украинские военные сегодня сбили три ракеты, которыми враг пытался атаковать порты "Очаков" (Николаевская обл.) и "Черноморск" (Одесская обл.).
Как рассказали в Оперативном командовании "Пивдень", с использованием авиации в полдень враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска.
"Благодаря меткой работе сил противовоздушной обороны ликвидированы все 3 ракеты над морем", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что ночью 5 июля украинские защитники отбили контратаку усиленного взвода противника в Херсонской области. В частности, возле Лозового.
Оккупанты лишились БТР-82. Двое оккупантов погибли, еще 5 – получили ранения.
Кроме того, украинские вертолеты нанесли авиационный удар по скоплению противника северо-западнее Правдиного. Кроме того, отработали ракетно-артиллерийские подразделения. Они уничтожили состав горюче-смазочных материалов врага на Херсонщине.
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Продвижение ВСУ на юге
Ранее сообщалось о том, что на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.
Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона. Но бои за город будут тяжелыми, сообщает The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки.
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