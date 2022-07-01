Российские военные пытаются убежать от войны через Арабатскую стрелку в Крым - разведка

Российские военные пытаются сбежать в Крым / УНИАН, Wikipedia

В Херсонской области российские военные пытаются спастись от ВСУ. Они хотят сбежать от войны в Крым через Арабатскую стрелку. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подобные случаи побегов были и ранее, но сейчас они участились. По данным украинской разведки, в оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет. Парни в российской военной форме просят воду и еду у местных жителей.

"Один из них, вероятно, ранен. При себе имеют три автомата Калашникова. Двигаются в сторону Крыма. При этом передвигаются исключительно ночью, а днем прячутся", — говорится в сообщении.

В разведке считают, что оккупанты начали убегать из-за больших потерь, которые украинская армия наносит своими точными ударами из артиллерии. Маршрут в Крым через Арабатскую стрелку российские оккупанты считают "безопасным", ведь он уже "хорошо отработанный".

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Ранее стало известно, что в Херсонской области украинские защитники выбили российских оккупантов из села Потемкино. Российских военных выгнали украинские бойцы из состава 60-й отдельной пехотной бригады.

Также украинские военные освободили на Херсонщине населенные пункты Зеленый Гай и Барвинок. Они расположены в 25 километрах от оккупированного Херсона.

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