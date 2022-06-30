ВСУ выбили оккупантов из села на Херсонщине: Потемкино под контролем Украины

Российских военных выгнали украинские бойцы из состава 60-й отдельной пехотной бригады.
В Херсонской области украинские защитники выбили российских оккупантов из села Потемкино. Местное население вздохнуло с облегчением. Об этом заявили Вооруженные Силы Украины.
Российских военных выгнали украинские бойцы из состава 60-й отдельной пехотной бригады. Они смогли отбить несколько контратак врага.
"Уничтожили захватнические БМП и танки, а также "поймали" одного "Тигра". Местное население Потемкино с облегчением вздохнуло, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на устах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении.
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Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорил, что силы обороны Украины освободили Киселевку. Украинская армия приблизилась к Херсону на расстояние около 15 километров.
Позже стало известно о том, что украинские военные освободили на Херсонщине населенные пункты Зеленый Гай и Барвинок. Они расположены в 25 километрах от оккупированного Херсона.
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