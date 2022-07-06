Моцарт vs Вагнер: добровольцы из США создали группировку для помощи украинским военным

Ветераны США проводят учения и консультируют бойцов ВСУ / Фото twitter.com/NORADCommand

Ветераны войск Специальных операций США создали в Украине группировку Моцарт в противовес российским наемникам из ЧВК Вагнера. Они организовали для защитников Украины несколько учебно-тренировочных лагерей в районе боевых действий. На сегодня в них было обучено более 2500 украинских военных.

Как пишет The New York Times, возглавляет группу ветеранов, которые проводят учения и консультируют бойцов ВСУ, полковник специальных операций Корпуса морской пехоты в отставке Эндрю Милберн.

По его словам, около двух десятков ветеранов стали называть себя Mozart Group (группировка Моцарт) как ответ частной российской военной компании Вагнера, которая фактически является нелегальной армией российского диктатора Владимира Путина. Боевики ЧВК Вагнера привлекались к войне РФ против Украины.

Ветераны-добровольцы из США создали тренировочные лагеря вблизи места боевых действий, в которых было подготовлено уже несколько тысяч украинских военных.

"Моцарт" предлагает базовые военные инструкции для отправляющихся на фронт солдат и периодические занятия по пользованию американским оружием. К примеру, противотанковой ракетой Javelin, которая запускается с плеча. Также американцы консультируют украинских бойцов Сил специальных операций.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины уничтожили базу вагнеровцев, которая была расположена в Кадиевке (Стаханов) на оккупированной части Луганской области. Наемники ЧВК "Вагнера" обустроили себе базу на местном стадионе. Согласно данным украинской разведки, выжил только один вагнеровец, все остальные погибли под завалами.

4 июня в боях за Северодонецк погибли четверо военнослужащих Иностранного легиона обороны Украины - они были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

Другие новости: