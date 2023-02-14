Украинские футболисты жестко 'отметелили' россиян в Турции: детали массовой драки

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus.

Футболисты Миная избили российских футболистов в Турции / Facebook/minajfootballclub, Flickr.com/waltstoneburner

В Турции украинские футболисты ФК Минай (Закарпатье) избили российских спортсменов из ФК Шинник (Ярославль).

Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле Royal Seginus, где проживают игроки обеих команд, сообщает Baza.

Отмечается, что якобы несколько представителей украинского клуба подошли к начальнику российской команды и стали требовать от него спеть украинский гимн.

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"Тот предложил украинцам выйти на улицу и "разобраться раз на раз", однако в конфликт вмешались сотрудники отеля и его удалось погасить", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что позднее несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом "Шинника" и избили его.

"Правда, когда лифт приехал на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между российскими и украинскими игроками вспыхнула массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь. Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят разовые стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны", - уточняется в сообщении.

Ранее бывший украинский шахматист Сергей Карякин заявил о том, что готов принимать участие в войне, развязанной РФ против Украины.

В случае получения повестки в армию он пообещал явиться в военкомат.

Напомним, знаменитый волейболист, олимпийский чемпион Лондона-2012 в составе сборной РФ Тарас Хтей, который родился и вырос во Львовской области, открыто поддержал военную агрессию РФ против Украины.

Он спел дифирамбы Владимиру Путину и заявил о том, что т.н. "спецоперация" является "вынужденной мерой".

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