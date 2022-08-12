Олимпийский чемпион-уроженец Львовщины поддержал Путина в войне с Украиной

Тарас Хтей

Знаменитый волейболист, олимпийский чемпион Лондона-2012 в составе сборной РФ Тарас Хтей, который родился и вырос во Львовской области, открыто поддержал военную агрессию РФ против Украины.

Он спел дифирамбы Владимиру Путину и заявил о том, что т.н. "спецоперация" является "вынужденной мерой". Бредовыми мыслями волейболист поделился в интервью пропагандистским СМИ РФ.

"Запускать то безобразие, что творится в Украине, дальше было нельзя. Что все это там необходимо искоренять — факт", - утверждает спортсмен-рашист.

Его интервью изобилует заезженными пропагандистскими штампами РФ о необходимости войны с Украиной.

"Я полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина. Очевидно же — пришло время думать о своей безопасности, о нашем будущем, о будущем наших детей. Какое может быть сомнение в том, что украинцы и русские — братские народы? И я не могу понять, как одни братья вдруг обратились в сторону Запада, мечтая, что там их будут едва ли не носить на руках, и стали относиться к нам как к врагам.

То, что власти дали все карты в руки нацистам — их я могу называть только так, — обернулось большой бедой. Наверное, то, что когда-то они сидели у себя по домам и никуда со своими идеями не лезли, можно было еще стерпеть. Но когда пошли на другие территории Украины со своими нравоучениями… Терпеть это дальше было нельзя", - сыпал Хтей бредятиной.

"Задача очевидна: необходимо привести Украину в чувство, чтобы она наконец-то повернулась лицом к своей родной сестре — России. Запад сделал все, чтобы столкнуть братские народы, чтобы начались военные действия. Россия не могла повести себя иначе. Но я верю, что этот тяжелейший период нашей общей истории в скором времени завершится. Как говорится, вшей вычистим — и все будет хорошо", - добавил упоротый спортсмен-рашист.

Напомним, ранее вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Добавим, что участие в шоу Навки также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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