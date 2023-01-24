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"Поддерживаю "вагнеровцев": победитель олимпиады от Украины не против убивать земляков

24 января 2023, 14:40
Сергей Карякин шокировал заявлением о том, что всецело поддерживает геноцид, устроенный оккупантами в Украине.
Карякин
Сергей Карякин / Facebook/SKarjakin

Бывший украинский шахматист Сергей Карякин заявил о том, что готов принимать участие в войне, развязанной РФ против Украины.

В случае получения повестки в армию он пообещал явиться в военкомат. Соответствующее заявление спортсмен-предатель сделал в интервью Sports.ru.

Отвечая на вопрос о том, как он отнесется к тому, что ему могут принести повестку о мобилизации, он сказал: "Нормально. Приду в военкомат, а там уже будь что будет. Укрываться не стану".

При этом Карякин шокировал заявлением о том, что всецело поддерживает геноцид, устроенный оккупантами, и в частности, зэками из ЧВК "Вагнера", под Бахмутом.

"А за тем, что происходит в городах Соледар и Бахмут, конечно, слежу. Всецело поддерживаю ребят из ЧВК "Вагнер", которые воюют за нашу страну", — добавил спортсмен-путинист.

Что известно о биографии Карякина

Родился в украинском Крыму. Позже переехал в Краматорск. Заслуженный мастер спорта Украины. Победитель шахматной олимпиады 2004 года в составе сборной Украины.

В 2009 года указом президента РФ получил российское гражданство. В ходе президентских выборов 2018 года был доверенным лицом Владимира Путина. В 2022 поддержал вторжение России в Украину. В связи с этим комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине дисквалифицировала Сергея Карякина.

Ранее знаменитый волейболист, олимпийский чемпион Лондона-2012 в составе сборной РФ Тарас Хтей, который родился и вырос во Львовской области, открыто поддержал военную агрессию РФ против Украины.

Он спел дифирамбы Владимиру Путину и заявил о том, что т.н. "спецоперация" является "вынужденной мерой".

Напомним, ранее вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в ледовом шоу Аленький цветочек в российском Сочи.

Он сыграл одну из ролей в спектакле Татьяны Навки - жены пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Добавим, что участие в шоу Навки также приняли российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Среди них была Камила Валиева, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Карякин ЧВК Вагнер война России и Украины
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